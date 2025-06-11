11 явных признаков, что изображение создано искусственным интеллектом: распознаем ИИ-иллюзии

Какие признаки указывают на то, что изображение создал ИИ

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Современный искусственный интеллект (ИИ) достиг невероятных высот в создании изображений. Сегодня он способен генерировать настолько реалистичные фотографии, что иногда их почти невозможно отличить от настоящих фотографий. Однако, несмотря на поразительные успехи, у нейросетей все еще есть определенные «ахиллесовые пятки» — характерные ошибки и несоответствия, которые могут выдать их работу.

Эксперты собрали одиннадцать явных признаков, согласно которым можно определить, что перед вами не живет фото, а высокотехнологичное творение искусственного интеллекта.

Явные признаки ШИ-изображения: на что обратить внимание

«Мертвые» или обезображенные глаза. Глаза представляют собой зеркало души, но для ИИ они остаются сложным элементом. Если вы испытываете неясное чувство дискомфорта, глядя на портрет, часто виной тому глаза. Взгляд на таких изображениях может казаться пустым, асимметричным, лишенным природной глубины или эмоций. Зрачки могут быть смещены, радужные оболочки — разных размеров, а выражение лица — вялым и неодушевленным. Искаженные логотипы и брендинг. Одним из самых заметных маркеров того, что изображение сгенерировано искусственным интеллектом, является неточный брендинг. Нейросети очень редко воспроизводят логотипы или надписи брендов безупречно. Вы часто увидите, как знакомый вам логотип — например, Nike — выглядит деформированным, растянутым, или даже удивительным образом соединенным с элементами другого бренда. Вместо четкого написания могут появляться случайные символы, которые только издалека напоминают буквы или эмблемы, но на самом деле не существуют. ИИ не знает, что такое бренд или его значение, а просто пытается имитировать визуальные паттерны, на которых учился. Именно поэтому мелкие детали становятся критическими: толщина шрифта может плавать, интервалы между буквами будут неравномерными, а общая форма объекта может выглядеть расплывчатой или неправильной. Это особенно бросается в глаза, когда ИИ пытается объединить несколько логотипов в одном изображении. Интересный факт: во время тестирования многих ИИ-генераторов подмечено, что почти каждый из них склонен вставлять логотип Coca-Cola (или его очень схожий вариант) в любую сцену, где это логично. При этом часто этот логотип воспроизводится достаточно точно. Это наводит на мысль, что именно этот бренд является одним из наиболее часто запрашиваемых пользователями, и поэтому модели ИИ были «обучены» генерировать его гораздо лучше, чем логотипы других компаний. Невозможны отображения. Одним из наиболее очевидных и часто причудливых признаков того, что изображение сгенерировано искусственным интеллектом, является неправильное отражение в зеркалах, воде или стекле. Эти отражающие поверхности являются подлинным вызовом для нейросетей. Вы можете заметить, что отображения полностью отсутствуют, или они содержат искаженные или неподходящие элементы, которые противоречат реальности. Например, в зеркале может появиться лишняя рука, которой нет в основном изображении, или объекты могут быть отображены там, где их действительно не должно быть. В особо «креативных» случаях самое отражение может будто «выйти из зеркала» и стать частью реального мира, создавая эффект, словно вы смотрите кадр из фильма ужасов начала 2000-х. Дело в том, что реальный мир подчиняется законам физики и света, а ИИ, к сожалению, их не понимает. Он просто пытается имитировать визуальные паттерны. Поэтому чем больше отражающих поверхностей присутствует на изображении, тем выше вероятность выявить эти несоответствия и понять, что перед вами — творение искусственного интеллекта. Бессмысленная архитектура и нелогичные структуры. Искусственный интеллект может удивительно точно имитировать архитектурные стили, но когда дело доходит до логической структуры и инженерии, он часто «проваливается». Если внимательно присмотреться к зданиям на сгенерированных ИИ изображениях, можно заметить множество элементов дизайна, не имеющих никакого практического или физического смысла.

Вы можете увидеть:

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Лестница, ведущая прямо в стены.

Дверные отверстия, висящие в воздухе, без возможности до них добраться.

Окна, которые выглядят сжатыми или расположены странно, будто их случайно скопировали и вставили из других построек.

Крыши, пересекающиеся под невозможными углами.

Опорные колонны исчезают в воздухе или пронизывают пол без какой-либо логики.

Дело в том, что ИИ не понимает инженерных принципов или законов гравитации. Он только «догадывается», основываясь на визуальных шаблонах, которые видел во время учебы. В результате он часто создает структуры, которые, на первый взгляд, похожи на здания, но рассыпаются при ближайшем рассмотрении, обнаруживая свою искусственную природу.

Нелогические и обезображенные фоны. Иногда изображения, созданные искусственным интеллектом, могут показаться вполне убедительными на первый взгляд, особенно если сосредоточиться на переднем плане. Однако, если присмотреться внимательнее к фону, вы часто заметите странные детали, свидетельствующие о том, что фотография ненастоящая. Вот что может выдать работу ИИ на заднем плане: Нелогичные элементы. Вы можете увидеть дерево, растущее прямо с крыши, или людей, едва заметно парящих в воздухе. Знаковые объекты, например Эйфелева башня, могут появиться в совершенно неподходящих местах, например, посреди обычного пригорода.

«Слитые» фигуры. Люди или предметы могут выглядеть частично слитыми с другими объектами — зданиями, автомобилями или заборами — создавая впечатление визуальных «глюков».

Искаженный масштаб. Часто ИИ «промахивается» с размерами. Вы можете увидеть кошку размером с почтовый ящик или уличный фонарь, едва достигающий уровня глаз.

Непонятные пятна и текстуры. Иногда фон может содержать неузнаваемые, размытые пятна или странные текстуры, которые, похоже, заменяют настоящие объекты, создавая хаотический вид, не существующий в реальном мире. Искусственный интеллект хорошо имитирует отдельные детали, но часто не понимает, как эти детали должны логически взаимодействовать и размещаться в пространстве. Даже самые современные генераторы изображений, создающие очень фотореалистичные результаты, все еще испытывают трудности с воспроизведением чистого и логического фона. В итоге выходит сцена, которая может казаться правдоподобной, если смотреть не слишком придирчиво, но тщательный взгляд быстро обнаружит ее искусственную природу. Размытые или обезображенные фоновые фигуры. Еще одним распространенным признаком сгенерированных ИИ изображений является несовершенное воспроизведение людей на заднем плане. Для искусственного интеллекта эти фигуры обычно имеют низкий приоритет при обработке. Поэтому они часто выглядят размытыми, незавершенными или обезображенными в невозможные позы. Их черты лица могут быть нечеткими или совсем расплывчатыми, а позы дезориентирующими. Нередко можно увидеть, как конечности странным образом перекрываются, или головы как бы зависают над шеей без должного соединения. В групповых сценах ИИ может создавать повторяющиеся лица, зеркальные прически или даже людей, застывших в идентичных позах и одетых в удивительно похожую одежду. Для искусственного интеллекта эти фоновые фигуры служат визуальным дополнением, но на деле они становятся тревожными силуэтами, четко указывающими на искусственное происхождение изображения. Независимо от того, насколько реалистичен передний план, эти недостатки на заднем плане являются ярким признаком того, что вы смотрите не на настоящую фотографию. Важно отметить, что эти показатели более характерны для более старых генераторов изображений на базе искусственного интеллекта. Более новые и более совершенные модели нейросетей значительно улучшили качество воспроизведения фоновых фигур, поэтому эти проблемы могут уже не быть столь очевидными. Слишком гладкая и «пластиковая» кожа. Одним из самых заметных признаков изображений, созданных искусственным интеллектом, является неестественно гладкая, отретушированная кожа у людей. Это происходит из-за особенностей обработки ИИ черт лица и текстур: он склонен отдавать предпочтение идеальной гладкости, а не реализму. В таких изображениях вы увидите, как исчезают поры, разглаживаются морщинки, веснушки и шрамы. В результате лицо выглядит восковым, чрезмерно отполированным, полностью лишенным естественной текстуры настоящей кожи. Часто этот «сглаживающий» эффект распространяется не только на лицо, но и на шею, руки и даже одежду, создавая общее чувство удивительной искусственности. Многие ИИ-генераторы, создающие изображения по текстовым запросам, сталкиваются именно с этой проблемой. Только самые новые и совершенные модели, такие как GPT-4o, могут создавать настолько реалистичные изображения, что избегают этого эффекта «пластиковой» кожи. Аномалии в изображении рук. Даже сегодня, невзирая на значительные успехи в развитии искусственного интеллекта, руки остаются одним из самых очевидных «слабых звеньев» в сгенерированных изображениях. ИИ давно испытывает проблемы с их точным отражением, и хотя заметные улучшения уже есть, искаженные пальцы все еще часто выдают его работу. При рассмотрении изображения обратите внимание на следующие аномалии: Лишние или отсутствующие пальцы. Это самый распространенный признак.

Сросшиеся суставы или пальцы, выглядящие неестественно соединенными.

Невозможны изгибы или пальцы, торчащие из неожиданных мест, например, прямо из ладоней.

Неверные пропорции. Руки могут казаться слишком большими, слишком маленькими или расположенными под совершенно невозможными углами по отношению к телу. Особенно стоит присмотреться к большим пальцам — они часто наиболее показательны. Если вы увеличите изображение, то, вероятно, найдете что-нибудь странное в их форме или положении. Это происходит потому, что искусственный интеллект на самом деле не понимает анатомию человека; он лишь пытается имитировать визуальные шаблоны, что часто приводит к неуклюжему и анатомически некорректному виду. Расплывчатый или бессмысленный текст. Если вы видите на изображении, созданном искусственным интеллектом, надписи, которые трудно прочесть или кажутся бессмысленными, это почти полностью указывает на работу нейросети. ИИ постоянно «проваливается» в воспроизведении текста. Попросите его сгенерировать уличный знак, этикетку на товаре или любую другую надпись, и вы часто получите перепутанные, нечитаемые символы, напоминающие беспорядочную игру в «Эрудите». Причина этого проста: модели ИИ учатся на визуальных данных, а не на понимании языка. Поэтому они создают только литерообразные фигуры, которые имитируют текст, но не образуют подлинных, осмысленных слов. Даже если на первый взгляд кажется, что слово узнаваемо, при более детальном рассмотрении вы, скорее всего, обнаружите: Лишние штрихи.

Неподходящие шрифты.

Нелогические пробелы между символами. Хотя некоторые продвинутые модели уже способны генерировать разборчивый текст (например GPT-4o может создавать невероятно реалистичные изображения клавиатуры, хотя иногда со случайными символами), даже у них могут случаться незначительные несоответствия. Существуют инструменты, которые помогают исправить непонятный текст на ИИ-изображениях, но их эффективность варьируется. Несогласованные источники света и тени. Еще один частый «тревожный сигнал», указывающий на изображение, созданное искусственным интеллектом, — это ошибки в освещении. На таких фотографиях вы можете увидеть удивительные аномалии с тенями и источниками света. Например, тени могут быть направлены в противоположные стороны, что физически невозможно при одном источнике света. Или вы увидите человека, который освещен слева, но отбрасывает тень в том же, левом направлении. Сами тени могут выглядеть неестественно: слишком мягкими, чрезмерно резкими или вообще отсутствующими там, где они должны быть. Хотя большинство из нас не являются экспертами по освещению, у каждого есть интуитивное понимание того, как ведет себя свет в реальном мире. Когда искусственный интеллект не придерживается этих базовых физических правил, это сразу бросается в глаза, даже если мы осознаем это только подсознательно. Украшения, бросающие вызов физике. Искусственный интеллект часто испытывает значительные проблемы с правильным воспроизведением того, как аксессуары взаимодействуют с человеческим телом. В сгенерированных ИИ изображениях можно заметить странные аномалии: серьги, зависающие в воздухе, не касаясь ушей; бусы, которые, кажется, «встроены» прямо в кожу или удивительно выступают из нее; очки, парящие над ушами или неровно сидящие на лице. Если вы увеличите такие участки, часто увидите, что аксессуары просто не выглядят реалистично. Например, длинные бусы могут свисать низко на груди, но полностью отсутствовать вокруг шеи. Тени, отвергаемые этими объектами, также могут отсутствовать или противоречить основному источнику света, что добавляет еще один слой визуальных ошибок. Эти детали являются четким признаком того, что изображение не является подлинной фотографией.

В следующий раз, когда вы увидите невероятно реалистичное изображение в Интернете, не торопитесь делиться им. Сделайте паузу и внимательно присмотритесь. Увеличьте масштаб, сосчитайте пальцы, попробуйте прочитать надписи на дорожных знаках, проверьте, логически ли расположены тени. Все эти, казалось бы, мелкие подсказки могут многое рассказать.

Даже если искусственный интеллект точно воспроизвел некоторые детали, он часто проваливается в других местах. Чем внимательнее ваш взгляд, тем больше несоответствий вы найдете. Хотя ИИ стремительно развивается и совершенствуется, он пока не может воспроизвести реальность с абсолютной точностью. По крайней мере, не сейчас.