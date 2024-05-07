110-летняя американка японского происхождения назвала секреты долголетия и блюдо на каждый день

Йошико Мива – самый старый человек японского происхождения в Соединенных Штатах, которой 110 лет, является символом устойчивости и позитива. Несмотря на то, что она пережила тяжелые времена, такие как пандемия испанского гриппа после Первой мировой войны, Вторая мировая война и лагеря для интернированных американцев японского происхождения, она сосредотачивается на более счастливых воспоминаниях.

Что рассказывает о себе Йошико Мива и какие советы для долголетия дает, говорится в статье Тoday.

Она пережила испанский грипп, "Сухой закон", Черный вторник и Великую депрессию, Вторую мировую войну и потери своих родителей, братьев и сестер и друзей. Ее совет по долголетию — не зацикливаться на негативных сторонах жизни.

Выросший как часть поколения nisei (термин, используемый в Америке для обозначения детей, рожденных в новой стране от японских иммигрантов), подчеркивающий ценность выносливости и настойчивости, Mива воплощает эти качества в своем подходе к жизни.

Йошико Мива родилась в 1914 году в Калифорнии в семье японских иммигрантов. У нее было тяжелое детство, потеряв мать и братьев и сестер в молодом возрасте. Йошико была пятой из семи детей. Когда в 1919 году умерла ее мать и маленький брат, отцу было трудно заботиться о семье и ферме, которой он владел. Поэтому Йошико и остальных ее братье и сестер отправили жить в детский дом.

Несмотря на эти трудности, она окончила университет, вышла замуж и создала семью. Во время Второй мировой войны из-за того, что США воевали с Японией, она и ее семья были отправлены в лагерь для интернированных.

Йошико, как и многие другие японцы, столкнулась с трудностями с поиском работы после освобождения в 1945 году. Ее муж основал собственное дело, а в 1963 году Мива получила лицензию медсестры.

Йошико Мива имеет троих сыновей, 10 внуков, 20 правнуков и одного праправнука. Сейчас она живет в больнице, где еженедельно делает прическу и посещает церковные службы по воскресеньям.

Йошико Мива – самый старый человек японского происхождения в Соединенных Штатах / Фото: Today

Секреты долголетия

В дополнение к положительному настроению, активность ума и тела является ключом к долгой жизни, считает Йошико Мива. Когда Йошико вышла на пенсию, она проходила по несколько километров каждое утро.

В 1990 году, в возрасте 76 лет, она прошла 20-километровую дистанцию в рамках Walkathon March of Dimes. Она до сих пор читает, занимается икебаной (японским искусством создания композиций из живых цветов и растений), суме-е (японским рисунком тушью), сасико (японским вышиванием), шитьем. Однако в этом возрасте ее любимым занятием уже стал сон.

Йошико Мива – поклонник любой лапши, и ест ее каждый день.

Раньше долгожительница, какой продукт нужно ежедневно потреблять, чтобы дожить до 101 года.

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