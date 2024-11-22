110-летняя женщина раскрыла свой ежедневный секрет долгой жизни: он вас удивит (фото)

Прабабушка Бриджит Грокке знает кое-что о том, как добиться успеха в старости.

Прабабушка отпраздновала свой 110-й день рождения и раскрыла секрет долгой жизни.

Об этом пишет LADbible.

Бриджит Грокке из Австралии родилась 18 ноября в 1914 году, когда началась Первая мировая война.

В детстве Бриджит, одной из семи детей, приходилось переезжать по всей стране, поскольку ее отец работал машинистом поезда, а мама ухаживала за всей семьей, имея лишь одну руку в результате несчастного случая.

Теперь, за последние шесть десятилетий, жительница Перта ежедневно пьет один и тот же напиток, который, по ее словам, является залогом ее долгой жизни. Речь идет о банке Emu Export. Пиво крепостью 4,2% является основным продуктом питания в Австралии. Само пиво существует всего на 10 лет дольше, чем Бриджит живет на Земле. И она считает, что пиво, которое варится в Западной Австралии, является неотъемлемой частью ее долгой жизни и молодого вида.

Когда ее спросили, на что похож ее утренний напиток, Бриджит дерзко ответила: "Пиво!".

Бриджит Грокке

Кроме того, что она пьет пиво каждый день, она говорит, что хмельной напиток – не единственное, что помогло ей наслаждаться долгой и здоровой жизнью. "Я думаю, что если ты добр к людям, они будут добры к тебе", — сказала она в интервью 9 News.

Бриджит Грокке

Говоря о Бриджит, ее дочь Джен Робертсон сказала, что "прекрасное чувство юмора" ее мамы помогает ей оставаться молодой душой, а также позитивный подход к жизни.

За годы жизни Бриджит получала многочисленные письма от британской королевской семьи. Покойная королева Елизавета II, а также король Чарльз III отправили ей свои поздравления.

Несмотря на свои 110 лет, она не самая старая австралийка на планете. Этот титул принадлежит Лорне Хенстридж. Ей также 110 лет, и она родилась на пять месяцев раньше Бриджит. Самым старым человеком на Земле является Томико Итоока, которой 116 лет и она живет в доме престарелых в Японии.

Напомним, недавно 105-летняя женщина удивила похожим секретом долголетия. Она посоветовала пить пиво и не выходить замуж.

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