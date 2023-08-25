111-летняя прабабушка раскрыла секрет своего долголетия – фото

Она до сих пор занимается в тренажерном зале.

Прабабушка из Южной Австралии, которая считается самой старой из ныне живущих в стране, поделилась секретами долгой и счастливой жизни накануне своего 111-летия.

Об этом пишет The Advertiser

Катерина ван дер Линден, живущая в интернате West Beach в Аделаиде, достигнет невероятного предела в субботу, 26 августа.

В прошлом году, в день ее 110-летия, семья ван дер Линден получила электронное письмо о том, что Катерина стала самым старым живым человеком в Австралии после смерти бывшего обладателя титула, 110-летнего Фрэнка Мавера.

Катерина ван дер Линден / Фото: Southern Cross Care

Накануне празднования своего 111-летия в эти выходные женщина поделилась секретом своего долголетия: она ведет активный образ жизни, занимается в тренажерном зале и любит длительные прогулки – к удивлению персонала дома для престарелых.

"Иногда я заставляю себя работать, когда немного устаю, и думаю, что пора что-то сделать с собой, чтобы убедиться, что у меня до сих пор есть та энергия, которая была раньше", — сказала она. "Я до сих пор езжу на велосипеде, иногда по 10 минут, а это очень много времени, чтобы провести на велосипеде".

Катерина ван дер Линден / Фото: Southern Cross Care

Менеджер по уходу в Вест-Бич Кэтрин Виллоуби сказала, что ван дер Линден была "удивительным" образцом здорового старения и даже вдохновила некоторых жильцов дома придерживаться ее распорядка дня.

"Катерина вдохновляет всех нас, она до сих пор регулярно гуляет по учреждению… У нас действительно есть еще несколько новых жителей, которые начали делать то же самое. Она любит тренажерный зал, ходит в него два или три раза в неделю. Я думаю, это удивительно, что ей 111 лет и тот факт, что она все еще так подвижна, очень внимательна и ориентирована на происходящее вокруг нее", — отметила она.

Катерина ван дер Линден родилась в 1912 году в Нидерландах. Она эмигрировала в Австралию со своим мужем в 1955 году и на протяжении всей своей жизни работала на разных должностях. В частности, она была собирательницей винограда, помощницей медсестры и машинисткой, а также канцелярской помощницей.

Катерина ван дер Линден / Фото: Southern Cross Care

У женщины четверо детей, 10 внуков и 15 правнуков.

Ее старшая дочь Мариэлла Хокинг сказала, что жизнь после 100 лет не была чем-то необычным в семье, но ее мама была выдающейся личностью среди своих ближайших родственников.

"У мамы была тетя, которая тоже дожила до 110 лет, но все ее братья, сестры, тети, дяди — все дожили только до 60-70 лет, поэтому, я думаю, где-то в семье есть странный ген", — сказала она.

Катерина ван дер Линден / Фото: Southern Cross Care

После выхода на пенсию прабабушке нравится проводить время с семьей за "простой едой" и общаться с друзьями.

По ее словам, не только поддержка активности, но и другой ключ к долгой жизни — "быть довольным собой и довольным тем, что дает вам жизнь".

"Иногда не очень хорошо, иногда лучше, но нужно сочетать и плохое с хорошим, и можно сделать жизнь на радость. Продолжайте двигаться, не сидите на месте", — отметила долгожительница.

Напомним, парализованная женщина впервые за многие годы "разговаривает" благодаря эволюционным имплантатам ИИ. Она не говорит 18 лет спустя после инсульта.

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