112 лет со дня трагедии "Титаника": удивительная история самой молодой уцелевшей пассажирки (фото)

На момент трагедии ей было два месяца.

112 лет назад, 15 апреля в 1912-м, утонул британский трансатлантический пароход "Титаник". Из 2208 человек, находившихся на борту во время его первого рейса, примерно 1503 погибли после того, как круизный лайнер столкнулся с печально известным айсбергом.

На борту корабля находились 128 детей, 67 из которых удалось спасти. Самому младшему ребенку, выжившему на "Титанике", было всего два месяца, пишет Книга рекордов Гиннеса. Ее звали Миллвина Дин (Великобритания, родилась 2 февраля в 1912 году), и она даже не должна была быть на борту, как и ее семья.

Семья Динов забронировала путешествие в Америку на другом корабле, однако из-за забастовки угольщиков Миллвину, ее двухлетнего брата и родителей пересадили на "Титаник" в качестве пассажиров третьего класса.

Они направлялись в Вичиту, штат Канзас, где отец Миллвины планировал открыть табачный магазин вместе со своим двоюродным братом.

Миллвина Дин / Фото: Getty Images

Для Динов разрешение отправиться в первый рейс корабля было счастливой случайностью, хотя вскоре оказалось, что это совсем не так.

Корабль, который его владельцы, компания White Star Line, окрестили непотопляемым, вышел из Саутгемптона 10 апреля в 1912 году.

Через четыре дня произошла беда. В 23:40 был замечен огромный айсберг, поднимавшийся на 15-30 метров над водой. При длине 60-120 м он был неизбежен. Через 30 секунд "Титаник" врезался в айсберг, а через три часа корабль затонул.

Выживший Чарльз Даль позже утверждал, что из спасательной шлюпки, в которой он находился, он увидел 19 айсбергов в непосредственной близости от места катастрофы.

В роковую ночь отец Миллвины почувствовал столкновение и поспешил в свою каюту, чтобы призвать жену и детей одеться и подняться на палубу.

Миллвина, ее брат Бертрам и мама Этта были отведены к спасательной шлюпке № 10. Поскольку женщины и дети были в приоритете, а отец Миллвины был пассажиром третьего класса, он не смог присоединиться к своей семье. К сожалению, он не выжил.

Миллвина Дин / Фото: Getty Images

Из примерно 709 пассажиров, путешествовавших третьим классом на борту "Титаника", только около 174 остались в живых.

До сих пор эта катастрофа остается самой большой по количеству погибших в результате столкновения с айсбергом.

Выжившие, в частности Миллвина, были спасены кораблем RMS Carpathia, прибывшим около 3:30 утра 15 апреля.

Семья Динов провела некоторое время в больнице в США, прежде чем разбитая горем Этта решила вернуться в Англию, отказавшись от каких-либо представлений о жизни в Америке.

Компания White Star Line предложила Динам вернуться домой на борту лайнера RMS Adriatic, где Миллвина, по сообщениям, привлекла большое внимание других пассажиров.

Миллвина Дин / Фото: Getty Images

На самом деле, она была настолько популярна, что офицеры установили 10-минутный лимит времени для всех, кто хотел ее обнять.

Миллвина прожила долгую жизнь, однако, в последние годы ее здоровье ухудшилось. Расходы на ее содержание в доме престарелых стали трудно покрыть, пока не был организован сбор средств и не поступили пожертвования от Кейт Уинслет, Леонардо Ди Каприо, Джеймса Кэмерона и Селин Дион, получившие значительные доходы от фильма "Титаник" в 1997 году.

"Титаник" стал первым фильмом, собравшим в прокате миллиард долларов США, и до выхода "Аватара" в 2009 году удерживал рекорд самого кассового фильма в мировом прокате (2,195 миллиарда долларов США).

Он остается самым кассовым романтическим фильмом и кассовой исторической эпопеей всех времен. Однако Милвина категорически отказалась смотреть этот фильм, поскольку ей снились ужасы после просмотра фильма "Ночь, которую стоит помнить" (1958), рассказывающего о последней ночи трагического путешествия.

Интересно, что Миллвина была не только самым молодым человеком, выжившим на "Титанике", но и до своей смерти в 2009 году в возрасте 97 лет была последней живой уцелевшей.

После ее смерти прах Миллвины был развеян в доках Саутгемптона.

Бруно Нордманис, партнер Миллвины Дин, развеивает ее прах на терминале, откуда отчалил "Титаник" / Фото: Getty Images

Напомним, миллиардер отстроит точную копию "Титаника". Проект "Титаник II" стоимостью в миллиард фунтов стерлингов выйдет в море в 2027 году.

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