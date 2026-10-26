117-летняя женщина ежедневно употребляла этот продукт: её биологический возраст был на 20 лет меньше реального

Учёные исследуют секрет долголетия

Реклама

Мария Браньяс Морера, которую считают самым пожилым человеком в мире, прожила 117 лет и 168 дней. После её смерти учёные решили разгадать тайну её необычайного долголетия.

Об этом пишет onet.pl.

Реклама

Мария Браньяс Морера, родившаяся в Сан-Франциско в 1907 году, провела большую часть своей жизни в Испании, где стала свидетельницей важнейших событий XX и XXI веков: двух мировых войн, пандемии испанского гриппа, гражданской войны и COVID-19.

Реклама

После её смерти в августе 2024 года учёные из Научно-исследовательского института лейкемии имени Хосепа Каррераса под руководством доктора Манеля Эстеллера провели одно из самых подробных исследований долгожительницы. Они проанализировали кровь, слюну, мочу и кал, сосредоточив внимание на геноме, кишечном микробиоме и эпигеноме.

Результаты исследования выявили многочисленные признаки ускоренного старения: хроническое низкоинтенсивное воспаление и возрастные мутации — изменения, которые у большинства людей связаны с риском развития рака или сердечных заболеваний. Однако Мария Браньяс Морера не заболела деменцией или раком и оставалась дееспособной почти до конца своей жизни. Именно это противоречие заинтересовало исследователей: хотя её организм старел, он эффективно защищался от типичных возрастных заболеваний.

Одним из самых интересных открытий стал состав её кишечного микробиома. В организме долгожительницы преобладали бактерии Bifidobacterium, известные своим положительным влиянием на пищеварительную систему и противовоспалительные процессы. Интересно, что их количество обычно уменьшается с возрастом, но у Марии оно оставалось высоким.

Учёные обратили внимание на ежедневную привычку Марии Браньяс Мореры — она регулярно съедала три йогурта в день на протяжении последних двух десятилетий своей жизни. Хотя исследователи подчеркивают, что нет никаких доказательств того, что йогурт был секретом её долголетия, эта информация является возможным объяснением хорошего здоровья женщины.

Реклама

Феномен Марии Браньяс Морери, безусловно, был связан не только с диетой, но и с сочетанием хороших генов, образа жизни, окружающей среды, иммунитета, социальных отношений и, вероятно, многих других факторов. Интересно, что биологический возраст её клеток был на 20 лет моложе её хронологического возраста. Учёные до сих пор ищут ответ на вопрос, существует ли универсальный рецепт долголетия.

Новости партнеров

Новости партнеров