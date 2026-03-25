118-летний мужчина шокировал состоянием здоровья и привычками — фото

В Бразилии 118-летний мужчина может стать новым рекордсменом по возрасту.

Бывший фермер Луис Карлос дос Сантос, известный как Сеу Луизинью, отпраздновал свой день рождения 15 февраля и уже привлек внимание исследователей долголетия, пишет Need To Know.

Его возраст подтвердила организация RankBrasil после проверки исторических документов. Она признала его самым старым мужчиной в стране. О мужчине узнали благодаря сообщению в соцсетях, после чего связались с домом для престарелых в городе Элой Мендес, где он проживает.

По информации издания, Сеу Луизинью может претендовать и на звание самого старого человека в мире.

Луис Карлос дос Сантос / © Jam Press

По данным Книги рекордов Гиннеса, самым старым человеком является Этель Катерхэм из Великобритании, которой в августе в 2025 году исполнилось 116 лет. А самым старым мужчиной официально признан Жоао Мариньо Нето, которому 113 лет.

Сеу Луизинью родился 15 февраля в 1908 году и всю жизнь работал на ферме в Трес-Понтас. Он вел тихую жизнь, никогда не женился и не имел детей.

Документ долгожителя / © Jam Press

В 1971 году мужчина переехал в дом престарелых San Vicente de Paulo, где живет до сих пор. Персонал описывает его как спокойного и замкнутого, но очень мирного жителя.

Несмотря на почтенный возраст, он сохраняет удивительную самостоятельность: сам ест, передвигается и имеет любимую привычку — пить кофе каждый день.

Хотя он потерял способность говорить, мужчина хорошо понимает окружающих и общается с помощью жестов. Среди его необычных привычек собирать вещи с пола, складывать их в комнате и аккуратно размещать возле кровати.

Луис Карлос дос Сантос / © Jam Press

Его смотритель Жозе Эдмилсон отметил:

«Он не любит, когда ему помогают. Он предпочитает помогать всем остальным».

Луис Карлос дос Сантос / © Jam Press

По словам врача-гериатра Эрик Соарес, состояние здоровья мужчины ошеломляет: «Что касается здоровья, он образец для подражания. У него есть несколько незначительных когнитивных изменений, но учитывая его возраст, они почти незаметны».

Сообщается, что за годы проживания в заведении Сеу Луизинью практически не болел даже во время пандемии COVID-19. Он не принимает лекарства, только ежедневные витамины.

