12-летнего мальчика выгнали из школы из-за надписи на футболке: что всех так разозлило

После этого в школе загорелись протесты.

В США в штате Массачусетс 12-летнего мальчика выгнали из школы из-за надписи на футболке: "Существует всего два пола".

Об этом пишет mirror.co.uk.

Лиам Моррисон, семиклассник средней школы имени Джона Т. Николса-младшего в Миддлборо, штат Массачусетс, рассказал, что его увели в сторону на уроке физкультуры и попросили выйти после того, как он отказался снять свою футболку.

Подросток на школьном собрании заявил, что у него есть право носить одежду с подобными надписями, а запрет ограничивает его права.

"Что написано на моей футболке? Есть только два пола. Ничего вредного, ничего угрожающего, просто утверждение, которое я считаю фактом", — сказал Лиам Моррисон.

В то же время в школе заявили, что школьный дресс-код запрещает одежду, которая содержит язык ненависти или направлена против групп по таким признакам, как гендерная идентичность.

В учебном заведении парню сказали, что надпись на его одежде оскорбляет людей, идентифицирующих себя по-другому. Лиам же утверждал, что его футболка отражала факт и не была вредной или угрожающей.

После этого в городе вспыхнули протесты поклонников школьника и его противников. Они были мирными.

Напомним, в США 16-летний подросток получил ожоги 75% тела после выполнения челленджа с TikTok.

Читайте также: