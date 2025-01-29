12-летний мальчик достиг ядерного синтеза в своей игровой комнате: его посетило ФБР — фото

В США 12-летнего мальчика, достигшего ядерного синтеза, посетило ФБР.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Джексон Освальт из Мемфиса, штат Теннесси, не походил на других 12-летних детей: "Однажды я внезапно прозрел", — рассказал он. "Я понял, что могу быть лучшим в любой видеоигре, но в конце концов это все равно ничего не будет означать. В большой схеме вещей видеоигры не играли никакой роли. Так что я изменил свой путь. Сразу же переключился на то, что ближе всего к видеоиграм в реальной жизни: науку".

Усилия Джексона окупились, когда всего за два часа до своего 13-летия он стал самым молодым человеком, осуществившим ядерный синтез. Но чего он никак не ожидал, так это визит ФБР.

Для тех, кто не имеет STEM-мозга, ядерный синтез является невероятно сложной задачей для домашнего ученого. Процесс содержит изоляцию двух или более атомных ядер, прежде чем объединить их под сильным давлением и теплом, чтобы сформировать одно или более атомных ядер и нейтронов. Конечным результатом является высвобождение или поглощение энергии, поэтому эта технология часто ассоциируется с источником питания.

Вдохновленный историей Тейлора Уилсона, в подростковом возрасте построившего термоядерный реактор, Джексон открыл для себя возможность того, что кто-то настолько молодой может выполнить такую задачу. Он начал смотреть видео по физике на YouTube и исследовать материалы, которые ему понадобятся для завершения своей попытки создать источник энергии – в возрасте всего 11 лет.

Джексон совершил покупки на eBay и нашел материалы, необходимые для первого шага своего плана – "демонстрационного термоядерного реактора", который создает плазму, но не достигает термоядерного синтеза. Он принес устройство на школьную научную ярмарку, окончив ее накануне вечером, и хотя он шокировал аудиторию, Джексон знал, что для достижения своего окончательного видения нужно еще поработать.

Джексон Освальт / Фото: Guinness World Records

Его ремонт содержал восстановление вакуумной камеры, приобретение турбомолекулярного насоса на eBay, ремонт расплавленной внутренней решетки из тантала и поиск дейтерия для топлива.

После этих модификаций – и около года испытаний – Джексон успешно осуществил термоядерный синтез. Его рекорд был подтвержден Fusor.net, исследовательским консорциумом с открытым исходным кодом Fusor, 2 февраля в 2018 году и подтвержден исследователем термоядерного синтеза Ричардом Халлом, ведущим список ученых-любителей, достигших термоядерного синтеза в домашних условиях.

Поскольку Джексон совершил термоядерный синтез в 13:30, всего за два часа до своего рождения в 15:38, технически ему было 12 лет, и потому он также получил титул Книги рекордов Гиннесса за свою невероятную работу.

Но на этом его история не закончилась, поскольку в одну субботу его разбудили два агента ФБР, которые обыскали его дом со счетчиком Гейгера, чтобы убедиться, что в нем не было обнаружено радиации от экспериментов Джексона.

"К счастью, я остался свободным человеком", – сказал подросток.

Джексон Освальт / Фото: Guinness World Records

После того, как о подвигах Джексона заговорили в новостях, его начали приглашать на экскурсии в энергетические стартапы по всей стране, и он даже посетил электростанцию по расщеплению ядерного топлива, чтобы увидеть технологию в действии.

Сегодня он работает над оборудованием для исследовательских лабораторий, таких как Midjourney, а также другими новыми работами, связанными с искусственным интеллектом. И, что важно, реакторы ядерного синтеза – технология, с которой Джексон работал в своей игровой комнате – все еще рассматривается как долгосрочное решение для чистой энергии, как, например, китайское "искусственное солнце", представленное на прошлой неделе.

Читайте также: