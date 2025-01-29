12-летний мальчик достиг ядерного синтеза в своей игровой комнате: его посетило ФБР — фото

Подросток стал самым молодым человеком, осуществившим ядерный синтез.
В США 12-летнего мальчика, достигшего ядерного синтеза, посетило ФБР.
Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.
Джексон Освальт из Мемфиса, штат Теннесси, не походил на других 12-летних детей: "Однажды я внезапно прозрел", — рассказал он. "Я понял, что могу быть лучшим в любой видеоигре, но в конце концов это все равно ничего не будет означать. В большой схеме вещей видеоигры не играли никакой роли. Так что я изменил свой путь. Сразу же переключился на то, что ближе всего к видеоиграм в реальной жизни: науку".
Усилия Джексона окупились, когда всего за два часа до своего 13-летия он стал самым молодым человеком, осуществившим ядерный синтез. Но чего он никак не ожидал, так это визит ФБР.
Для тех, кто не имеет STEM-мозга, ядерный синтез является невероятно сложной задачей для домашнего ученого. Процесс содержит изоляцию двух или более атомных ядер, прежде чем объединить их под сильным давлением и теплом, чтобы сформировать одно или более атомных ядер и нейтронов. Конечным результатом является высвобождение или поглощение энергии, поэтому эта технология часто ассоциируется с источником питания.
Вдохновленный историей Тейлора Уилсона, в подростковом возрасте построившего термоядерный реактор, Джексон открыл для себя возможность того, что кто-то настолько молодой может выполнить такую задачу. Он начал смотреть видео по физике на YouTube и исследовать материалы, которые ему понадобятся для завершения своей попытки создать источник энергии – в возрасте всего 11 лет.
Джексон совершил покупки на eBay и нашел материалы, необходимые для первого шага своего плана – "демонстрационного термоядерного реактора", который создает плазму, но не достигает термоядерного синтеза. Он принес устройство на школьную научную ярмарку, окончив ее накануне вечером, и хотя он шокировал аудиторию, Джексон знал, что для достижения своего окончательного видения нужно еще поработать.
Его ремонт содержал восстановление вакуумной камеры, приобретение турбомолекулярного насоса на eBay, ремонт расплавленной внутренней решетки из тантала и поиск дейтерия для топлива.
После этих модификаций – и около года испытаний – Джексон успешно осуществил термоядерный синтез. Его рекорд был подтвержден Fusor.net, исследовательским консорциумом с открытым исходным кодом Fusor, 2 февраля в 2018 году и подтвержден исследователем термоядерного синтеза Ричардом Халлом, ведущим список ученых-любителей, достигших термоядерного синтеза в домашних условиях.
Поскольку Джексон совершил термоядерный синтез в 13:30, всего за два часа до своего рождения в 15:38, технически ему было 12 лет, и потому он также получил титул Книги рекордов Гиннесса за свою невероятную работу.
Но на этом его история не закончилась, поскольку в одну субботу его разбудили два агента ФБР, которые обыскали его дом со счетчиком Гейгера, чтобы убедиться, что в нем не было обнаружено радиации от экспериментов Джексона.
"К счастью, я остался свободным человеком", – сказал подросток.
После того, как о подвигах Джексона заговорили в новостях, его начали приглашать на экскурсии в энергетические стартапы по всей стране, и он даже посетил электростанцию по расщеплению ядерного топлива, чтобы увидеть технологию в действии.
Сегодня он работает над оборудованием для исследовательских лабораторий, таких как Midjourney, а также другими новыми работами, связанными с искусственным интеллектом. И, что важно, реакторы ядерного синтеза – технология, с которой Джексон работал в своей игровой комнате – все еще рассматривается как долгосрочное решение для чистой энергии, как, например, китайское "искусственное солнце", представленное на прошлой неделе.
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