12-летний мальчик получил пять дипломов о высшем образовании: как ему это удалось (фото)

Он сделал то, что другие делают только в 20 лет.

12-летний мальчик-гений из Калифорнии Кловис Хунг сумел окончить колледж не с одним дипломом, а с пятью.

Он был вдохновлен поступить в Фуллертонский колледж после того, как увидел, как подросток Джек Рико поступил и получил четыре степени в возрасте 13 лет. Об этом пишет nbcnews.com.

Кловис побил этот рекорд и стал самым молодым выпускником истории Фуллертона.

Вступив в заведение всего в 9 лет, он закончил свое обучение с пятью степенями младшего специалиста по истории, общественным наукам, социальному поведению и саморазвитию, искусству и человеческому самовыражению, естествознанию и математике.

В Фуллертоне есть специальная программа, позволяющая учащимся посещать свой колледж, одновременно выполняя обучающую программу дома.

Кловис и его мать сначала немного скептически относились к тому, как он будет пытаться совмещать жизнь в колледже с учебой на дому. Но он быстро адаптировался, и это принесло огромные плоды.

"После того первого урока истории я понял, что могу справиться с этим, и сразу же влюбился в студенческую жизнь. Поэтому я поставил себе задачу посещать больше занятий", — сказал Кловис.

Кловис Хунг / Фото: facebook.com/FullertonCollege

Он добавил: "Первое, что спрашивают профессора и однокурсники, сколько мне лет. Они удивляются тому, что я здесь делаю, и всегда интересуются баллами моих викторин и экзаменов. Однако через некоторое время я проявил серьезное отношение к учебе, все они верят в мои способности и решимость получать хорошие оценки".

Его скептицизм разделяли некоторые из его наставников, считавших, что 12-летнему ребенку может быть тяжело находиться среди взрослых.

Однако профессор биологии Кеннет Коллинз сказал, что эти опасения быстро развеялись.

Мама выпускника, Сон Чой, говорит, что ее сын всегда был "очень любознательным, зрелым, усердным, самодисциплинированным и очень целеустремленным". Она вытащила его из обычной школы, когда поняла, что там не могут удовлетворить его любопытство.

Напомним, ранее в США 17-летний парень получил три диплома о высшем образовании. Тристан Андраде получил аттестат о среднем образовании вместе со степенью младшего специалиста в области искусственного интеллекта, информатики и математики.

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