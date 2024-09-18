12-летний мальчик убил 200-килограммового медведя, чтобы спасти своего отца

12-летний мальчик спас своего отца от смертельного нападения медведя во время того, что должно было быть обычной семейной охотой.

Об этом сообщает Star Tribune.

Оуэн Бейерман из Ривер Фоллз, штат Висконсин, США, застрелил 200-килограммового черного медведя, прежде чем тот успел смертельно ранить его отца Райана. Ужасный инцидент произошел после того, как Райан оказался зажатым под медведем, когда выстрелы, направленные на его убийство, не попали в цель.

"Моя левая щека была рассечена, а из разреза сочилась кровь. На лбу было два следа от клыков, и мое лицо было забрызгано кровью", — вспомнил Райан. "Медведь боролся за свою жизнь, а я – за свою жизнь".

День начался, как и многие другие, с того, что Оуэн и его отец рано ушли с работы и школы, чтобы провести время на охоте. Однако ситуация приобрела ужасный поворот, когда Оуэн заметил медведя в лесу возле их семейного домика для отдыха.

Вооружившись охотничьим ружьем 350 Legend, Оуэн выстрелил в медведя, но выстрел не попал в цель, ранив животное и заставив его скрыться. Пара выследила раненого медведя в густом лесу, но их поиски оказались безрезультатными, пока сосед, услышав выстрелы, не предложил помощь своей собаки-следопыта.

Собака наконец обнаружила медведя, и в этот момент Райан произвел восемь выстрелов с расстояния всего 1,8 метра, но, не имея возможности правильно прицелиться, он каждый раз промахивался. Медведь бросился на него, повалив на спину. "Я начал бить его пистолетом, и мне казалось, что я бьюсь о кирпичную стену", — сказал Райан. "Помню, я подумал: "Надо делать что-то другое". Я попытался ударить его между ухом и ртом тупым концом пистолета".

Когда когти и зубы медведя были в сантиметрах от его лица, Райан заслонился рукой, услышав хруст, заставивший его поверить, что медведь сломал ее. "Все это, возможно, продолжалось всего 45 секунд или больше, я точно не помню. Но это было так, будто он нападал в замедленной съемке", — сказал он.

Тем временем привыкший к охоте Оуэн оставался спокойным. Схватив ружье, он выстрелил в медведя, попав и убив его. Медведь скатился с Райана, и испытание наконец-то закончилось. Райан, истекая кровью из большой раны на щеке и колотых ран на лбу, руке и ноге, призвал Оуэна позвать на помощь. С помощью соседей они отправились в больницу.

Позже Райан поделился своей благодарностью в Facebook, написав: "Спасибо всем соседям, которые помогли мне сегодня ночью, в трудную минуту! Дереку Ясколка, Рэнди Томасу, Джеффу Стагеру, Джоэлу Шолмееру, Диллону Маттсону и всем остальным, кто помог!".

Департамент природных ресурсов штата Висконсин подтвердил, что охота отца и сына была законной. Офицер Дастин Габриэльсон заявил, что 6 сентября они соблюдали все правила, а Райан был признан активным сторонником программ агентства по обучению охоты.

Райан сказал: "Я лежал на спине и чувствовал, как пуля проходит сквозь медведя. Оуэн был героем. Он выстрелил в медведя и убил его прямо на мне".

Райану наложили 23 шва на рану на щеке, а также лечили проколы в руке и порез, который также нуждался в наложении швов. Несмотря на свою любовь к охоте, Райан сказал после нападения: "Я официально покончил с охотой на медведей! Да, на меня сегодня напал медведь, и да, я выжил!".

Напомним, у беременной случился выкидыш из-за золотистого ретривера. Владельца собаки обязали выплатить 12 600 долларов США.

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