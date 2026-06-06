12-летний школьник случайно обнаружил кости 25-тонного доисторического монстра

Тилозавр. Изображение discoverfossils

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Обычная прогулка превратилась для 12-летнего американца в научный триумф. В штате Канзас подросток обнаружил окаменевшие кости гигантской рептилии — тылозавра, правившей океанами 80 миллионов лет назад. Ученые уже подтвердили: это уникальная находка, которая поможет восполнить пробелы в истории нашей планеты.

О невероятном открытии юного исследователя сообщает издание Daily Galaxy.

Фото dailygalaxy

Геологическая экскурсия превратилась в уникальное открытие для 12-летнего Корбина Булларда. Во время прогулки по северному Канзасу юный энтузиаст окаменелостей заметил древние кости, которые позже были идентифицированы как часть 80-миллионного тилозавра, массивной морской рептилии, когда-то плававшей в морях, покрывавших большую часть Северной Америки.

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Находка привлекла внимание не только из-за возраста окаменелости, но и потому, что ее обнаружил ученик средней школы, увлекающийся геологией.

Корбин Буллард принимал участие в полевой экскурсии с местным геологическим клубом, когда заметил что-нибудь необычное на земле. Этот момент произошел почти случайно.

12-летний Корбин Буллард. Фото dailygalaxy

Его мать, Венди Буллард, вспоминала, что ее сын просто сказал: «Ого». Заинтересованные тем, что привлекло его внимание, окружавшие присмотрелись внимательнее и быстро поняли, что исследуют что-то далеко не обычное. То, что они нашли, оказалось семью или восемью крупными торчащими из камня позвонками.

Позже кости были идентифицированы как часть окаменелости тилозавра мелового периода. Хотя находки доисторических останков не редкость в Канзасе, находка образца такого масштаба во время познавательной экскурсии остается памятным событием для всех участников.

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Гигантский морской хищник: что известно о тылозавре

Одна из самых интересных частей истории состоит в том, что окаменелость рассказывает о далеком прошлом Канзаса. Хотя тылозавра часто ассоциируют с динозаврами, на самом деле он принадлежит к мозазаврам — группе морских рептилий, живших в древних океанах.

© Википедия

Тилозавр существовал около 92-66 миллионов лет назад. Его длина достигала 15 м при весе 25 тонн.

© Википедия

Ранее ученые разгадали тайну динозавров, сокрытую 120 миллионов лет.

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