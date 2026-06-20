12-летняя девочка инсценировала собственное похищение, чтобы получить деньги от родителей

Девочка / © Freepik

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В Бразилии 12-летняя девочка придумала историю о собственном похищении, чтобы заставить родителей заплатить выкуп.

Об этом пишет Oddity Central.

Семья обратилась в полицию, опасаясь за жизнь дочери, однако впоследствии выяснилось, что вся история была тщательно инсценирована.

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Инцидент произошел в городе Итайополис на севере штата Санта-Катарина. Около часа ночи девочка исчезла из дома, после чего начала отправлять родителям сообщения.

В переписке она утверждала, что ее похитили неизвестные люди. Девочка писала, что получает угрозы смерти и якобы испытывает жестокое обращение со стороны похитителей.

Испуганные родители, опасаясь, что их дочь может погибнуть, немедленно обратились в полицию. Расследованием занялся отдел уголовных расследований (DIC) соседнего города Мафра, который приступил к поиску ребенка и людей, причастных к возможному преступлению.

Около 11 утра девочка снова написала родителям. На этот раз она уже требовала денег, заявив, что именно выкуп может спасти ей жизнь.

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Однако правоохранителям удалось найти ее еще до того, как семья успела договориться о передаче денег. Через несколько часов после сообщения о вымогательствах полиция обнаружила девочку в доме на сельской окраине Итайополиса.

Спецподразделение, прибывшее на место происшествия и готовое к возможному столкновению с похитителями, не обнаружило никакой опасности. Людей, которые могли удерживать ребенка силой, там не было.

Во время разговора со стражами порядка 12-летняя девочка призналась, что придумала историю о похищении, чтобы получить деньги от собственных родителей.

Правоохранители задержали несовершеннолетнюю и сообщили о совершении деяния, которое приравнивается к преступлению вымогательства. В то же время, пока что неизвестно, какие именно юридические последствия могут наступить для девочки из-за ее возраста.

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Напомним, в Польше похитили двух украинцев и удерживали их в подвале.

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