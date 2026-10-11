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ТСН в социальных сетях

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Категория
Курьезы
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12-летняя девочка умерла после молочного коктейля в кафе: подробности громкого скандала

В Лондоне 12-летняя девочка скончалась от анафилактического шока после молочного коктейля, приготовленного в немытом блендере.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Девочка умерла после молочного коктейля

Девочка умерла после молочного коктейля / © Unsplash

В Великобритании случилась трагедия — 12-летняя девочка умерла после того, как выпила молочный коктейль из блендера, который не вымыли. После этого разгорелся большой скандал и родители потребовали новых правил маркировки продуктов в кафе и ресторанах.

Историей делится Unilad.

12-летняя девочка умерла после того, как выпила молочный коктейль из грязного блендера

Дознание в Коронерском суде Внутреннего Южного Лондона завершилось в четверг, 8 октября. Суд пришел к выводу, что Миа Шей Сент-Хиллер, которая имела аллергию на лесной орех, испытала тяжелую аллергическую реакцию после того, как выпила молочный коктейль в заведении Pop Inn Cafe в лондонском районе Бермондси.

Вместе с родителями Мии — Адрианом Сент-Хиллером и Шанель Спенс — адвокат Мишель Виктор отметила, что расследование раскрыло «серьезные беспокойства» по обращению с пищевой аллергией в области обслуживания.

Они призвали Агентство по пищевым стандартам Великобритании (FSA) пересмотреть действующую систему и рассмотреть возможность реформ.

«Потребители полагаются на рейтинги гигиены питания, когда решают, где безопасно есть, но они ничего не говорят о том, как пищевой бизнес ведет системы управления аллергенами», — заявили родители и адвокат.

Миа посетила кафе вместе с тетей и сестрой в августе 2023 года. Кадры с камер наблюдения зафиксировали, как владелец кафе Барис Юссель готовил напиток в блендере, который не помыли после предварительного использования.

Помощница коронера Бриони Баллард пришла к выводу, что напиток «получил перекрестное загрязнение остатками лесного ореха» от молочного коктейля, который перед этим готовили в том же немытом блендере.

«У нее быстро развился анафилактический шок, и позже она потеряла сознание в доме своей тети», — сказала Баллард.

Несмотря на попытки спасти жизнь и срочную госпитализацию в отделение интенсивной терапии Детской больницы Эвелины в Лондоне, 12-летняя девочка скончалась.

В январе 2025 года владелец кафе Барис Юссель признал себя виновным по шести правонарушениям после того, как против кафе возбудили уголовное дело. В частности, среди нарушений были отсутствие доступной или заметной для потребителей информации об аллергенах, ненадлежащее управление рисками загрязнения аллергенами во время приготовления пищи, а также подача блюд с содержанием аллергенного ингредиента, которого там не должно было быть.

Мужчину оштрафовали на 18 000 фунтов стерлингов и назначили 100 часов общественных работ. Окружной судья обратил внимание на позитивную репутацию 47-летнего мужчины, отсутствие предыдущих инцидентов в течение 22 лет работы в сфере общественного питания и признал, что мужчина искренне раскаялся.

Барис Юсель больше не владеет этим кафе и не управляет им.

«Если бы местные власти убедились, что обязанности кафе по контролю аллергенов были должным образом понятны и внедрены на практике, мы верим, что Миа была бы жива и сегодня», — заявили родители девочки.

Директор по вопросам пищевой политики FSA Ребекка Садворт позже объявила, что агентство разработало новые рекомендации для бизнеса, в частности по риску перекрестного контакта, и предложила бесплатные обучения по аллергиям.

Загадочные смерти: последние новости

Напомним, в бразильском городе Гояния после изнурительной восьмичасовой операции скончалась 51-летняя Андреа Виейра Гаспар, которая прилетела из Испании для проведения сразу шести косметических процедур. Женщина накопила на вожделенное обновление внешности почти 23 тысячи долларов за два года.

По словам родственников, у пациентки не было личной предоперационной встречи с хирургом, а присланные результаты анализов свидетельствовали о наличии у нее бактериальной инфекции перед началом вмешательства.

Вскоре после операции состояние женщины стремительно ухудшилось: появился отек языка и проблемы с дыханием. Сестра погибшей утверждает, что больница не имела отделения интенсивной терапии и реанимобиля, а реанимация оказалась безрезультатной. Теперь семья требует расследования и обвиняет клинику в ненадлежащем уходе.

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