12 японских привычек для комфортной и безопасной жизни наедине в зрелом возрасте

Привычки японцев

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В традиционных японских домах у входа всегда есть невысокая ступенька, на которой удобно сидеть во время обуви. Дом японца — удобен, приспособлен для жизни в любом возрасте. Миллионы людей постарше в Японии живут самостоятельно без посторонней помощи.

Зайдя в дом пожилого японца, вряд ли удастся увидеть привычные для многих медицинские поручни вдоль стен, тревожные кнопки или специальные кровати. Жилье выглядит совершенно обычно, однако оно удобно и надежно поддерживает человека. Секрет заключается в том, что японский быт изначально организован вокруг низкой мебели, удобного пространства и простых ритуалов. С возрастом ничего не приходится кардинально перестраивать — старость делает видимым то, что безупречно работало годами.

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Вот 12 практических решений и привычек, которые почти ничего не стоят, но способны кардинально изменить обыденное пространство.

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1. Ночное освещение для защиты зрения

Пожилые люди часто падают ночью не только из-за слабых мышц или потери равновесия, а из-за возрастных особенностей зрения: с годами зрачки сужаются, хрусталик мутнеет и желтеет, из-за чего до сетчатки доходит в разы меньше света. Находившиеся на свете глаза в темноте не видят ничего не то что мгновенно, а в течение нескольких минут. Когда человек встает ночью, включает яркую лампу, идет в ванную, а возвращаясь обратно в темноту, идет полностью ослепшей.

Поэтому вместо верхней люстры японцы используют маленький ночник с датчиком движения, расположенный низко у пола. Он устремляет свет на пол, а не в лицо, сохраняя ночную адаптацию зрения и помогая четко видеть путь.

Ночное освещение

2. Безопасность на полу и борьба с невидимыми препятствиями

При ходьбе мы обычно переносим стопу очень низко над полом — запас высоты составляет всего около двух сантиметров, и с возрастом он становится еще меньше. В этом кроется парадоксальная опасность: заметную высокую ступеньку мы четко видим издалека и заранее поднимаем ногу выше, а низкий порожок или край ковра остаются незаметными, поэтому люди за них цепляются и падают.

Главную скрытую угрозу представляют любые предметы, провода или препятствия, расположенные ниже лодыжки, особенно если они сливаются по цвету с полом.

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Именно поэтому проходные зоны нуждаются в тщательной организации, такие участки следует либо полностью освободить от лишних вещей, либо сделать максимально заметными глазу. Для этого используют простые решения — например, наклеивают контрастные полосы на пороги или подбирают коврики другой, заметной фактуры, четко отличающейся на общем фоне.

3. Безопасное хранение вещей на кухне и в комнатах

Существует распространенное правило, самые необходимые вещи следует держать на такой высоте, чтобы к ним не приходилось тянуться — между уровнем бидра и плеча. Однако главная опасность кроется не в самом хранении, а в моменте, когда человек пытается снять что-нибудь тяжелое с верхней полки.

Когда вы просто заносите вещь наверх или залезаете на подставку, ваши руки свободны для равновесия. Но когда вы снимаете сверху тяжелую кастрюлю или коробку, обе руки сразу заняты предметом, опереться нечем, а центр тяжести тела резко смещается, что создает риск падения.

Поэтому на верхних полках следует оставлять исключительно легкие предметы, которые можно безопасно взять одной рукой. Все тяжёлые вещи обязательно переносят на нижние полки. Если без высоты обойтись невозможно, категорически запрещается использовать обычные стулья со спинками или коробки, которые могут ускользнуть из-под ног. Для этого используются только специальные стойкие низкие скамейки, оборудованные надежной ручкой для опоры.

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Хранение вещей

4. Привычка обуваться сидя

Обувь стоя на одной ноге создает крайне неустойчивую ситуацию, опора всего тела остается только на одной ноге, центр тяжести смещается вперед, руки полностью заняты обувью, а дополнительный дискомфорт может создавать тяжелая куртка или сумка в руках.

В традиционном японском доме эту бытовую проблему решили задолго до того, как она превратилась в угрозу. На границе между прихожей и жилой частью дома всегда предусмотрена удобная ступенька или крепкая низкая скамейка с надежной ручкой для опоры. Рядом обязательно вешают длинную ложку для обуви, чтобы не приходилось лишний раз наклоняться. Благодаря такому простому решению люди каждый день обуваются сидя, полностью исключая опасный и неуверенный момент из повседневной жизни.

5. Контроль температуры во время водных процедур

Зимние купания часто скрывают серьезную угрозу теплового удара, известную как «хитоку», возникающую из-за резких перепадов температур. Когда человек раздевается в холодной зимней раздевалке, его сосуды резко сужаются, а артериальное давление поднимается. Как только она погружается в очень горячую воду, сосуды мгновенно расширяются, поэтому давление стремительно падает — это вызывает резкое потемнение в глазах, головокружение и потерю сознания прямо в воде.

Чтобы избежать опасности, японцы соблюдают простые правила, раздевалку заранее прогревают маленьким обогревателем, выбирают комфортную и умеренную температуру воды около 40 °C вместо слишком горячих 43 °C, никогда не идут купаться сразу после плотного обеда или употребления алкоголя, а также обязательно посылают короткое сообщение.

6. Таблетница как наглядное доказательство ежедневных действий

Когда человек задумывается над тем, выпил ли он утренние лекарства, сомнения обычно возникают вовсе не из-за плохой памяти. Дело в том, что обычное ежедневное действие не оставляет после себя никакого физического следа в пространстве, из-за чего дни постепенно сливаются друг с другом.

Удобная недельная таблетка полностью решает эту проблему, пустая ячейка служит наглядным и безоговорочным доказательством того, что все сделано вовремя. Кроме того, традиция разлагать таблетки на всю неделю в воскресенье вечером приносит еще одну важную пользу — человек сразу видит, какие именно препараты начинают заканчиваться, и может вовремя пополнить запасы.

7. Экстренная информация в дверце холодильника

В критической ситуации медикам или спасателям бывает жизненно необходимо узнать состояние здоровья человека, однако на поиски медицинской карточки или записных книжек обычно нет времени.

Японцы нашли гениальное по своей простоте решение, что в дверце холодильника, обычно рядом с полкой для молока, хранят специальный пластиковый футляр. Внутри лежит лист бумаги с полной информацией: имя, возраст, хронические заболевания, названия лекарства с точными дозировками, аллергии, группа крови и номера телефонов близких. Выбор места не случаен — холодильник есть в каждом доме и всегда на виду. А чтобы спасатели мгновенно поняли, где искать помощь, с внутренней стороны входной двери обязательно наклеивают специальную отметку о наличии такого футляра, позволяющего сэкономить драгоценные минуты.

8. Ненавязчивая забота и уход на расстоянии (Мимомори)

Концепция «мимомори» базируется на балансе между заботой и уважением к конфиденциальности человека. Соседи или родственники заранее договариваются об очень простых бытовых знаках — например, каждое утро до девяти часов открывать занавеску на окне.

Главная особенность этого метода состоит в том, что сигнал подает не наблюдающий, а сам человек с помощью обычного ежедневного действия. Если занавеска в определенное время остается закрытой, это становится тревожным сигналом для соседей или родных, чтобы позвонить по телефону или зайти проверить состояние. Такой подход позволяет полностью сохранить личную автономность и независимость без использования сложных камер, гаджетов или тревожных браслетов.

9. Продуманный набор на случай чрезвычайных ситуаций

Поскольку Япония является одной из самых сейсмоопасных стран мира, где регулярно происходят мощные землетрясения, тайфуны и другие стихийные бедствия, культура подготовки к чрезвычайным ситуациям здесь очень развита. Из-за постоянной угрозы разрушений, пожаров или перебоев в коммуникациях тревожный чемоданчик является обязательным элементом безопасности в каждом доме.

Однако собирать ее нужно разумно, обычно люди пытаются заполнить рюкзак по длинным спискам, из-за чего он становится настолько тяжелым, что пожилой человек просто не сможет самостоятельно поднять его и быстро спуститься по лестнице. Поэтому японцы советуют обязательно контролировать вес и разделять запасы на две части.

Первая категория — это легкий и мобильный набор, который всегда под рукой и действительно легко поднять (документы, немного воды, необходимые лекарства, фонарик, деньги и очки), чтобы быстро эвакуироваться в случае разрушения жилья. Вторая категория — это полноценный домашний запас на случай, если дом уцелел и в нем можно безопасно оставаться, который обычно держат в удобном месте под раковиной.

10. «Одна кастрюля» и мобильный таймер

Когда человек готовит пищу только для себя, это часто кажется слишком утомительным занятием — не столько из-за самой готовки, сколько из-за того, что после этого приходится мыть целую гору посуды.

Чтобы не тратить лишние силы и время, японцы советуют готовить простые блюда в одной кастрюле (когда все необходимое — например, бульон, овощи и лапша — варится вместе на одной конфорке и готовится всего за 20 минут). Кроме того, чтобы случайно не забыть об включенной плите, если человек отвлечется на другие дела, используют маленький мобильный таймер на шнурке или в кармане фартука, который всегда носят с собой домом.

11. Ритм дня и стабильные маршруты

Стабильное расписание и привычные ежедневные действия создают надежную опору для дня и помогают чувствовать себя уверенно. Утренняя 10-минутная радиогимнастика в половине седьмого утра вместе с одинаковым ежедневным маршрутом к рынку или магазину служат отличным ориентиром. Такой подход решает сразу несколько бытовых задач, человек всегда имеет свежие продукты, не носит тяжелые сумки, а также остается в поле зрения окружения. Если пожилой человек два дня подряд не появляется на привычном пути, продавцы и соседи сразу это замечают и могут проверить, все ли в порядке.

12. Строгое правило в отношении финансов и телефонных звонков

Мошеннические схемы, построенные на внезапной панике и искусственной срочности (когда незнакомцы звонят под видом родственников в беде), рассчитаны на то, чтобы человек растерялся и не успел проверить информацию.

Надежной и проверенной защитой от таких манипуляций простое правило: никогда не решать никаких денежных вопросов во время разговора. Вместо этого следует сразу положить трубку и позвонить по телефону родным самостоятельно по давно известному и проверенному номеру, а также использовать заранее согласованное семейное слово-пароль, которое сразу разоблачит злоумышленников.

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