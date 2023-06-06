120-летний Кассиус: как выглядит самый большой и старый крокодил в мире (фото)

Его поймали в 1984 году.

Самый большой и самый старый крокодил в мире Кассиус отпраздновал свой 120-й день рождения.

Об этом пишет abc.net.au.

Занесенная в Книгу рекордов Гиннесса рептилия была поймана в 1984 году в реке Финнис в районе станции Ла-Бель на Северной территории Австралии.

Кассиус был схвачен группой ученых после того, как его обвинили в гибели крупного рогатого скота в этом районе.

Крокодила поймали в 1984 году / Фото: abc.net.au

"Он был длиной 5 метров, у него не было по крайней мере еще 2 метров хвоста и части морды", — вспоминал Грэм Уэбб, один из ученых, поймавших Кассиуса, в интервью Австралийской радиовещательной корпорации.

В настоящее время крокодил живет в парке Маринленд на острове Грин-Айленд на Большом Барьерном рифе в Квинсленде.

Крокодил Кассиус / Фото: abc.net.au

Туди Скотт, чей дед, Джордж Крейг, купил Кассиуса и привез его на Зеленый остров в 1987 году, сказал, что, по оценкам исследователей, крокодилу около 120 лет.

"В нем все еще есть искра", – сказал Скотт. "Как правило, большие старые рептилии достаточно послушны и незаинтересованы. Кассиус всегда готов к общению. Он очень привлекателен".

Кассиус любит есть курятину и тунец / Фото: abc.net.au

Напомним, рыбак шокировал пойманным "сомом-монстром" длиной почти три метра. Рыба, пойманная во время 43-минутной борьбы, может побить мировой рекорд.

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