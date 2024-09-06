123-летний секс-сумасшедший крокодил имеет шестерых "жен" и 10 000 детей — фото

Гигантский крокодил, которому недавно исполнилось 123 года, сексуально помешан, имеет шестерых "жен" и около 10 000 малышей.

Об этом пишет Daily Star.

Генри, нильский крокодил из Ботсваны, Африка, живет сейчас в южноафриканском природоохранном центре Crocworld. В центре утверждают, что он стал отцом огромного выводка с шестью партнершами.

Генри, имеющий 4,8 метра в длину и весящий 700 кг, является "главным – и самым старым – плейбоем Южной Африки", согласно статье в газете Sunday Times за 2016 год.

Как сообщается, он приехал в 1985 году уже взрослым, а в документах отмечалось, что ему 85 лет. Он родился 16 декабря в 1900 году в дельте Окаванго, Ботсвана, входящем в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Крокодил Генри / Фото: Youtube/Channel 5

"Генри делит вольер с шестью самками. Он все еще ежегодно спаривается с разными самками", — рассказали однажды его смотрители. "Брачный период длится с июня по сентябрь, и в среднем самка откладывает 40 яиц".

В вышеупомянутой статье утверждалось, что он был "людоедом" и съел нескольких человеческих детей.

Племя из Ботсваны попросило охотника на слонов убить крокодила, но после консультаций решило приговорить его к пожизненному заключению в качестве наказания.

Контролируемая среда, постоянная поставка пищи и медицинская помощь – все это сыграло свою роль в продлении продолжительности его жизни.

Крокодил Генри / Фото: Youtube/Channel 5

Нильские крокодилы, обитающие в 26 странах Африки к югу от Сахары, известны своим агрессивным характером.

Хотя Генри имеет титул самого старого крокодила, Кассиус, 4,8-метровый морской крокодил из Австралии, известен как самый большой. Сам он тоже не отстает по возрасту – считается, что ему 121 год.

Напомним, самую крупную на планете золотую рыбку нашли мертвой. Карп весил ошеломляющие 30 кг.

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