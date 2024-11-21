13 братьев и сестер долгожителей с общим возрастом 1075 лет всю жизнь избегали только одного: что это

Это одна большая семья с одной общей темой их долгой жизни.

В 2017 году семья Доннелли из Северной Ирландии официально стала самой старой семьей в мире, закрепив свое место в Книге рекордов Гиннеса.

Как передает LADbible, они избегали одной конкретной вещи насколько это было возможно.

С общим возрастом 1075 лет Доннелли стали самой старой семьей братьев и сестер, известных человечеству. Восемь братьев и пять сестер в возрасте от 71 до 93 лет заняли свое место в учебниках истории и снялись в документальном фильме BBC The World's Oldest Family. В ленте говорится, как и почему эта семья прожила долгую жизнь.

Старшая сестра, Морин, выросшая в Колледжленде на границе графства Тайрон и графства Амарг, рассказала, когда ей был 91 год: "Мы все такие же здоровые, как когда нам было 50, 60, а некоторым из нас даже 20 лет. Мы не изменились, мы не меняемся, мы в стране молодости".

Совместная тема для семей, живущих долго

Как и для семьи Мелис в Италии, которая когда-то была самой старой семьей в мире, диета играет ключевую роль в том, чтобы жить так долго.

На острове Сицилия регулярное употребление супа минестроне с хлебом на закваске является залогом долголетия.

Лео Доннелли, которому на момент записи рекорда был 71 год, сказал: "Во всем мире говорят о средиземноморских диетах и японских суши, обо всем этом, но мы считаем, что у нас не хуже, чем на наших задних полях. Яблоки текут в наших венах еще с рождения. Мой папа начал заниматься яблоками в 1930-х годах".

Семья Доннелли

Кроме того, у Доннелли был особый вкус к каше, съедая по две миски в день.

"Главное, чтобы овес был на ночь", — говорил Лео. "Мы всегда следовали папиной привычке к этому приятному теплому перекусу перед сном. Каша около 10 вечера, а затем снова на завтрак в 7 утра. Сваренный овес, молоко, сверху немного яблочного джема".

Избегать чего-либо конкретного

Единственное, что Доннелли не употребляли – это алкоголь.

"В нашей семье нет ни одного человека, который бы пил. Это, безусловно, помогло бы", — сказал Лео.

Всего в семье Донелли было 16 детей, трое из которых, к сожалению, умерли. Брат-близнец Лео, Остин, умер за несколько месяцев до того, как был установлен мировой рекорд Гиннеса. Именно он инициировал поиск старших клана Донелли, чтобы выяснить, есть ли кто старше их.

Семья Доннелли

По данным Национальной службы здравоохранения Ирландии, образ жизни без алкоголя снижает риск повышенного артериального давления, а также позволяет похудеть и повысить уровень энергии Исполнительный директор Ирландской службы здравоохранения утверждает, что безалкогольный образ жизни снижает уровень сахара в крови. и кровяное давление. Вы также будете иметь меньше симптомов, связанных с алкоголем, таких как головная боль, Изжога, расстройство пищеварения и расстройства желудка. Физиологически, вокруг печени будет меньше накапливаться жира, вы будете лучше спать и лучше усваивать питательные вещества, такие как витамины B1 и B12, фолиевая кислота и цинк.

Напомним, недавно 105-летняя женщина удивила секретом долголетия. Она посоветовала пить пиво и не выходить замуж.

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