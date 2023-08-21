13-летний кот побил мировой рекорд по прыжкам со скакалкой — видео

Он прыгнул девять раз за минуту.

13-летний кот из Миссури, США, продемонстрировал свои навыки прыжков со скакалкой и побил мировой рекорд.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Четвероногий Кит Кат прыгнул 9 раз за минуту. Установить рекорд пушистому помогла его владелица и дрессировщица Триша Сейфрид, державшая веревку.

Триша спасла Кит Ката, когда нашла его вместе другими котятами и их мамой в сарае. Считалось, что котятам было всего четыре недели, когда женщина взяла кошачьую семью на ферму, где Кит Кат вскоре начал подготовку к своей карьере в шоу-бизнесе.

"В 6 месяцев Кит Кат прыгал перед огромной толпой людей на ферме, помогая преодолеть мифы, что котов невозможно дрессировать", — сказала Сейфрид.

Она руководит агентством по поиску талантов животных, а также много лет работает дрессировщицей. Ее актеры-животные снимаются в рекламе крупных брендов и путешествуют с ней по стране, посещая конференции и сценические мастер-классы.

"Прыжки, конечно, являются его самым ошеломляющим трюком, но из-за его возраста мы прыгаем по минимуму", — добавила женщина.

Напомним, в США умерла "самая одинокая косатка в мире", которая 50 лет находилась в неволе. Ее вот-вот должны были выпустить в океан.

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