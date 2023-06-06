13-летняя девушка потратила все семейные сбережения на увлекательную мобильную игру: известна сумма

В Китае ребенок уничтожил все сбережения своей семьи в размере 449 500 юаней (64 тысячи долларов), играя в игру на своем мобильном телефоне.

Как сообщает South China Morning Post, 13-летняя девочка из провинции Хэнань, центральный Китай, нашла банковскую карточку своей матери и использовала ее для свободного финансирования игры.

Ее мама Ван была проинформирована учителем, который заметил, что девочка проводит много времени в своем телефоне и опасался, что она могла играть в платные игры.

Местные СМИ сообщили, что Ван проверила свой банковский счет и обнаружила, что он фактически пуст.

Вероятно, около 100 тысяч юаней (14 тыс. долларов) было потрачено на покупку игр для других одноклассников.

"Когда они попросили меня заплатить за их игры, я заплатила, несмотря на нежелание", — сказала девушка.

Школьница скрыла информацию от своего учителя, потому что "ее родители узнают и разозлятся".

Ван говорит, что ее дочь удалила все транзакции по телефону.

По данным Post, девушке удалось вывести деньги за удивительно быстрые четыре месяца, потратив около 120 000 юаней (16800 долларов) на сами игры и 210 000 юаней (29400 долларов) на внутриигровые покупки.

Она утверждала, что ничего не знала о деньгах и их происхождении, а когда нашла карту, просто привязала ее к своему телефону.

Напомним, женщина спутала суперклей с каплями и влила его в глаза. Она рассказала и показала видео, чем все закончилось.

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