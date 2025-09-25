- Дата публикации
13-летнюю ученицу выгнали из школы из-за "запрещенной" прически: ее мать шокирована
Девочке позволят вернуться на занятия, если цвет ее волос снова будет естественным.
В Великобритании 13-летнюю школьницу выгнали из школы из-за запрещенной прически. Девочка покрасила свои волосы в фиолетовые и розовые оттенки, что якобы противоречит «ценностям» учебного заведения.
Об этом пишет mirror.co.uk
Лидии Бомонт рассказала, что ее 13-летнюю дочь Калию не впустили в школу Lliswerry High School в Ньюпорте, Уэльс, из-за окрашенных волос.
Сотрудники школы сообщили ей, что она нарушила школьные правила. Подростка заставили держаться подальше от сверстников и учиться в другой комнате, пока ее волосы не будут окрашены в естественный цвет, рассказала мама Лидия, добавив, что с тех пор ее дочь не может вернуться в класс.
Представитель школы заявил, что «политика школы четко определяет, что волосы должны быть естественного цвета».
«У меня никогда не было проблем со школой. Я всегда их защищала. Калия такой хороший ребенок. Она никогда не попадала в неприятности, не носит (слишком коротких) юбок, не красится, не носит накладных ресниц и не пользуется автозагаром. Она каждый день приходит в школу раньше, ведет себя уважительно, вежливо и помогает всем», — рассказала Лидия.
Женщина отметила, что цвет волос никоим образом не влияет на обучение в школе.
