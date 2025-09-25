13-летнюю ученицу выгнали из школы из-за "запрещенной" прически: ее мать шокирована

Девочку выгнали из школы из-за ее прически / © Unsplash

В Великобритании 13-летнюю школьницу выгнали из школы из-за запрещенной прически. Девочка покрасила свои волосы в фиолетовые и розовые оттенки, что якобы противоречит «ценностям» учебного заведения.

Об этом пишет mirror.co.uk

Лидии Бомонт рассказала, что ее 13-летнюю дочь Калию не впустили в школу Lliswerry High School в Ньюпорте, Уэльс, из-за окрашенных волос.

Прическа девочки / © mirror.co.uk

Сотрудники школы сообщили ей, что она нарушила школьные правила. Подростка заставили держаться подальше от сверстников и учиться в другой комнате, пока ее волосы не будут окрашены в естественный цвет, рассказала мама Лидия, добавив, что с тех пор ее дочь не может вернуться в класс.

Представитель школы заявил, что «политика школы четко определяет, что волосы должны быть естественного цвета».

«У меня никогда не было проблем со школой. Я всегда их защищала. Калия такой хороший ребенок. Она никогда не попадала в неприятности, не носит (слишком коротких) юбок, не красится, не носит накладных ресниц и не пользуется автозагаром. Она каждый день приходит в школу раньше, ведет себя уважительно, вежливо и помогает всем», — рассказала Лидия.

Женщина отметила, что цвет волос никоим образом не влияет на обучение в школе.

