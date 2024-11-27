132-летнее послание в бутылке нашли на маяке: кто и что написал в письме (фото)

Инженер, проводивший осмотр 209-летнего шотландского маяка, обнаружил послание в бутылке, которому уже 132 года.

Об этом пишет The New York Times.

Росс Рассел, инженер-механик Северного совета маяков, снял несколько панелей в шкафу на маяке Корсуолл, расположенном на северной оконечности Рейнского залива Галлоуей, и заметил бутылку, спрятанную в стене.

Рассел и его команда с помощью веревки и ручки от метлы вытащили бутылку из тайника и откупорили ее вместе с нынешним смотрителем маяка Барри Миллером.

Команда рассказала, что пробка застряла на месте и ее пришлось осторожно удалить с помощью дрели.

"Мы все поклялись молчать, если это карта сокровищ", – пошутил Миллер в интервью.

На маяке нашли 132-летнюю записку / Фото: скриншот с видео

Внутри была записка от 4 сентября 1892 года с именами трех инженеров, установивших свет на вершине 30-метрового маяка, а также именами трех его смотрителей.

"Это было так волнующе, как будто мы встретились с нашими коллегами из прошлого. Это было так, будто они были там", — сказал Миллер в интервью BBC News Scotland. "Это было похоже на прикосновение к ним. Вроде бы они были частью нашей команды, а не просто четверо из нас. Мы все были там и делились тем, что они написали, потому что это было ощутимо, и можно было увидеть стиль их почерка. Вы знали, что они сделали. Вы знали, что они спрятали ее в таком месте, что ее не найдут слишком долго".

На маяке нашли 132-летнюю записку / Фото: скриншот с видео

В записке сказано: "Этот фонарь был установлен инженером Джеймсом Веллсом, мельником Джоном Вествудом, инженером Джеймсом Броди, рабочим Дэвидом Скоттом из фирмы James Milne & Son Engineers, Milton House Works, Эдинбург, в течение месяцев с мая по сентябрь и зажжен в ночь на четверг, 15 сентября в 1892 году. Джон Уилсон, директор, Джон Б. Хендерсон, первый ассистент, Джон Локхарт, второй ассистент. Объектив и машина были поставлены компанией James Dove & Co Engineers Greenside Edinburgh и смонтированы Уильямом Бернесом, Джоном Харровером, Джеймсом Додсом. Инженеры вышеупомянутой фирмы".

Рассел сказал, что он и его команда положат бутылку обратно в тайник вместе с собственным посланием. "Это было просто странное стечение обстоятельств – найти записку при работе над оборудованием, описанным в ней", — сказал он.

Напомним, охотница за сокровищами нашла в реке викторианскую "капсулу времени". Ею оказалась 120+ летняя банка с огурцами.

Читайте также: