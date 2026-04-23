14-летний школьник создает собственный реактивный двигатель — фото
Подросток изучает сложные инженерные дисциплины и создал первый прототип.
14-летний школьник из Китая Че Цзиньган работает над созданием полноценного турбореактивного двигателя.
Об этом пишет China Youth Daily.
Увлечение авиацией у парня появилось еще в раннем детстве — тогда он экспериментировал с бумажными самолетиками и пытался понять, почему одни конструкции летают лучше других. Впоследствии эти простые опыты переросли в серьезное увлечение.
По словам родителей, Че ежедневно тратил часы на изучение научной литературы, а уже в начальной школе начал самостоятельно овладевать сложными дисциплинами — от аэродинамики до математического анализа. В частности, он разобрался с основами дифференциального исчисления, а также освоил инженерные инструменты.
Среди них SolidWorks и системы CAD, которые используют для моделирования сложных механизмов.
Впоследствии подросток решил перейти от теории к практике. Он начал создавать собственный реактивный двигатель – не копируя чужие чертежи, а разрабатывая все детали самостоятельно.
«Некоторые люди публикуют чертежи в Интернете, но я чувствовал, что просто скопировать их нет смысла», — сказал Че Цзянпин в интервью. «Я бы ничего не научился, и это было бы пустой тратой времени».
Юноша создавал 2D-чертежи, строил 3D-модели, производил расчеты воздушных потоков, температуры и давления, а также документировал процесс в видео, которые публиковал на Douyin.
Благодаря этому он получил поддержку общества: другие энтузиасты давали советы, делились опытом и даже помогали с изготовлением деталей на 3D-принтере.
Уже через полгода Че собрал первый прототип двигателя. Однако в ходе испытаний возникли проблемы — в частности, с подачей топлива, конструкцией камеры сгорания и балансировкой компрессора.
Несмотря на неудачу, подросток не остановился.
«Ничего нельзя успешно сделать с первой попытки. Даже если я не добился успеха, я чему-то научился, и это дает мне мотивацию построить его во второй раз», — сказал он.
Че работает над усовершенствованной версией двигателя и готовится к новым испытаниям, демонстрируя, что настойчивость и любопытство могут приводить к впечатляющим результатам даже в таком юном возрасте.
