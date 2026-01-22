ТСН в социальных сетях

14-летняя девочка родила от 12-летнего парня: что сделали родители подростков

15-летняя Белла и 13-летний Хантер, которые родом из Арканзаса в США, в марте прошлого года стали родителями мальчика по имени Уэсли, то есть на тот момент им было всего 14 и 12 лет.

Белла и Хантер

Белла и Хантер / © mirror.co.uk

15-летняя девушка поделилась реакцией своих родителей после того, как забеременела от парня, которому на то время было всего 12 лет.

Об этом пишет mirror.co.uk

Девочка, которая снялась в одном из американских шоу, которое рассказывает о беременности у подростков, отметила, что она не пыталась намеренно забеременеть, все произошло случайно. Белла добавила, что она благодарна своим родителям, которые поддержали ее в такое сложное время. Своих родителей девочка назвала удивительными.

Семья ее парня, 12-летнего Хантера, хотела, чтобы девочка сделала аборт.

Отвечая на предположения, что она гламуризирует молодую беременности, Белла утверждала, что видео имели целью продемонстрировать трудности родительства в таком молодом возрасте, и они «никогда бы этого не рекомендовали».

Также стало известно, что у ее партнера Хантера начались проблемы с обучением.

