140-летний "мужчина-козел" скончался после неудачной операции по удалению рогов

Наросты на лбу появились у мужчины 40 лет назад.

"Самый старый мужчина в мире" Али Антер, которого еще называли "мужчиной-козлом" из-за рогообразных наростов на голове, умер в Йемене.

Он ушел из жизни в возрасте 140 лет, когда семья устроила "неудачную операцию" по удалению его рогов.

Как сообщает The Sun, Али умер через три дня после съемок видео, где ему пытаются отрезать наросты раскаленным инструментом. К слову, эти наросты появились у мужчины после того, как ему исполнилось 100 лет.

Фото: thesun.co.uk

Впрочем, член семьи утверждал, что Али умер от ухудшения физического и психического здоровья, вызванного старостью. Но он добавил, что непрофессиональная ампутация мужчины наростов могла ускорить его смерть.

Заметим, что возраст Али Антера официально не был признан. Сейчас самым старым мужчиной является Хуан Висенте Перес из Венесуэлы. Ему 113 лет.

Напомним, в Индии мужчина развелся с женой из-за ее внешности. После свадьбы у женщины начали расти усы и борода.

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