15 лет колола ботокс: блогерша шокировала фото, как у нее не закрывается глаз

Блогерша Карла Беллуччи, 15 лет коловшая ботокс, показала последствия последней процедуры.

Как пишет thesun.co.uk, она потратила более 20 тысяч долларов на то, чтобы не иметь морщин, но теперь она не может закрыть левый глаз.

41-летняя мама из Хитчина, говорит, что это означает, что она может выглядеть как "невеста Франкенштейна" на своей свадьбе, до которой осталось всего пять недель.

Карла, живущая со своим женихом Джио и тремя детьми, говорит: "Я люблю немного ботокса. Я должна тратить около 1500 долларов в год на разглаживание морщин, и я делаю это с 26 лет. Поэтому, когда две разные клиники связались и спросили, хочу ли я пройти бесплатно процедуру, я ухватилась за этот шанс. Правда, сейчас сожалею об этом".

Карла Беллуччи / Фото: thesun.co.uk

Несмотря на то, что Национальная служба здравоохранения рекомендует делать перерывы между процедурами ботокса не менее трех месяцев, Карле удалось уложиться в четыре визита за столько же недель, прыгая между клиниками, чтобы убедиться, что ее обслужат.

Но когда ее лицо начало приспосабливаться к процедурам, Карла заметила, что что-то не так.

"Когда я возвращалась домой после последней процедуры, я заметила, что мое лицо стало более шероховатым, чем обычно. Мой жених Джио сразу заметил, но я подумала, что он просто драматизирует", — вспомнила она.

Но на следующее утро Карла поняла, что проблема серьезная.

Карла Беллуччи / Фото: thesun.co.uk

"Я вообще не могла закрыть один глаз, у меня практически косоглазие. Ботоксу нужно несколько недель, чтобы полностью подействовать, поэтому вы можете себе представить, как я волновалась. С каждым днем становилось все хуже и хуже. Он постепенно открывается, но очень постепенно. Похоже, у меня огромный ленивый глаз — я надеюсь, что это не будет постоянно", — добавила она.

Карла резюмировала, что хотя она и опустошена, но понимает, что сама виновата в этом. Впрочем, навсегда от ботокса женщина не откажется.

Карла Беллуччи / Фото: thesun.co.uk

Напомним, мужчина ростом 172 см сделал операцию по удлинению ног. Он показал, как сейчас выглядит.

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