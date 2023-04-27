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15-летняя девушка хотела утолить боль во время месячных и получила 10% ожогов кожи: что произошло

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15-летняя девушка хотела утолить боль во время месячных и получила 10% ожогов кожи: что произошло

Подросток через грелку получил ожоги тела. / Фото: dailymail.co.uk

Оказалось, что в грелку нельзя было лить кипяток.

В городе Бристоль в Великобритании грелка из популярной сети магазинов разорвалась и обожгла 10% тела 15-летней девушки. Поэтому она была вынуждена длительное время лечиться.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

15-летняя Сидни решила сделать себе грелку, чтобы облегчить "нестерпимые" боли во время менструации. Но когда она села ужинать, на ее бедра и живот излился кипяток.

Поэтому 10% тела девушки покрылись ожогами. Тогда мать девушки вызвала скорую и медики госпитализировали Сидни. Девушку лечили более трех недель.

У девушки произошли ужасные ожоги. / © dailymail.co.uk
У девушки произошли ужасные ожоги. / Фото: dailymail.co.uk

Когда семья девушки обратилась с претензией к компании-производителю, они сообщили, что в грелку нельзя заливать кипяток, поскольку это опасно и именно это указано на упаковке. Однако производитель все же выплатил девушке 250 фунтов стерлингов.

Девушку на три недели госпитализировали. / © dailymail.co.uk
Девушку на три недели госпитализировали. / Фото: dailymail.co.uk

Напомним, испанец после ссоры с родителями начал рыть подземный дом.

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Дата публикации
Просмотры
2508
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