15-летняя девушка хотела утолить боль во время месячных и получила 10% ожогов кожи: что произошло

Оказалось, что в грелку нельзя было лить кипяток.
В городе Бристоль в Великобритании грелка из популярной сети магазинов разорвалась и обожгла 10% тела 15-летней девушки. Поэтому она была вынуждена длительное время лечиться.
Об этом пишет dailymail.co.uk.
15-летняя Сидни решила сделать себе грелку, чтобы облегчить "нестерпимые" боли во время менструации. Но когда она села ужинать, на ее бедра и живот излился кипяток.
Поэтому 10% тела девушки покрылись ожогами. Тогда мать девушки вызвала скорую и медики госпитализировали Сидни. Девушку лечили более трех недель.
Когда семья девушки обратилась с претензией к компании-производителю, они сообщили, что в грелку нельзя заливать кипяток, поскольку это опасно и именно это указано на упаковке. Однако производитель все же выплатил девушке 250 фунтов стерлингов.
Напомним, испанец после ссоры с родителями начал рыть подземный дом.
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