150 гороскопов на черепках: в Египте нашли уникальный корпус астрологических записей эпохи Августа (фото)

В Египте нашли самый большой корпус античных гороскопов на черепках / © Pixabay

Археологи обнаружили в Египте более 150 древних гороскопов, записанных на керамических черепках (остраках). Эти тексты, созданные около двух тысяч лет назад, уже называют самым большим и сложным известным корпусом античной астрологии на греческом и египетском языках.

О находке сообщает Refractor со ссылкой на исследование Марины Эсколано-Поведи из Университета Ливерпиля. Материалы происходят из Тюбингенского Атрибис-проекта, который проходит с 2003 года в районе современного Сохага (Верхний Египет).

Старый «астрологический офис» в храме

Исследователи считают, что в Атрибисе во времена правления Октавиана Августа (27 г. до н.э.-14 г. н.э.) работал жрец-астролог, который фактически вел персональные консультации для местных жителей.

Люди приносили данные о своем рождении, а жрец:

фиксировал дату и место рождения

рассчитывал положение планет

записывал прогноз о браке, здоровье, карьере и судьбе

Большинство текстов, вероятно, написано одной рукой — что указывает на деятельность одного специалиста при храме Птолемея VIII.

2000-летние гороскопы на керамике

Что именно нашли

В рамках раскопок в Атрибисе уже обнаружено:

более 43 000 острак в общей сложности

более 150 гороскопов

около 60 новых астральных текстов только в сезоне 2025-2026 годов

Это делает коллекцию самым известным собранием подобных астрологических документов античности.

Почему писали на черепках

Остраки — это обломки керамики, которые в Древнем Египте использовали как дешевую замену папируса.

Их применяли для:

бытовых записей

писем

счетов

и теперь известно — астрологических прогнозов

Из-за доступности материала такие тексты хорошо сохранились и дошли до наших дней.

Сочетание двух культур

Исследователи подчеркивают, что Атрибис демонстрирует смешение традиций:

египетский язык (демотический и иератический)

греческая астрологическая система зодиака

месопотамские методы расчетов

Это свидетельствует о том, что астрология в тот период не была разделена на «научную» и «мистическую» — она существовала как единая система знаний.

Уникальные находки сезона

Среди новых текстов особое внимание привлек астрологический расчетный документ для планеты Венера. По словам исследователей, это может быть инструкция, которой пользовался жрец для вычислений.

По мнению ученых, Атрибис позволяет проследить, как зодиакальная система сформировалась в Вавилоне и через Грецию попала в Египет, а затем повлияла на средневековую и раннемодерную астрологию.

Фактически это один из самых лучших «живых срезов» реальной практики астрологов античности.

Исследователи планируют постепенную публикацию всего массива находок. Полная обработка 43 тысяч текстов может занять годы, но уже сейчас материал считается одним из важнейших для истории астрономии и астрологии.

