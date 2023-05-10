16 лет колола ботокс: 53-летняя журналистка показала, что теперь с ее лицом – фото

Британская журналистка Кейт Спайсер показала, что с ее лицом после прекращения уколов красоты.

Об этом она поведала dailymail.co.uk.

Так, писательница в течение 16 лет колола ботокс и филлеры. Сейчас Кейт 53 года и она наконец-то отказалась от инъекций.

Кейт Спайсер до уколов красоты (2004 год) / Фото: dailymail.co.uk

"Мое лицо действительно выглядело не таким, как я есть на самом деле. Иногда, после особенно бессмысленной работы, я выглядела странно. Как-то у меня даже были эти неуклюжие рыбьи губы, надутые губы форели. В другой раз иглы врача делали меня лучше: красивее, младше. Но моя подруга была права: под каждой отделкой скрывалось мое настоящее лицо. Слушая ее, мне стало немного стыдно за то, что я не могу стареть с уверенностью и утонченностью", — поделилась она.

Спайсер поделилась, что ее зависимость от ботокса началась в 2007 году. Тогда ей было 38 лет.

2012 год / Фото: dailymail.co.uk

Женщина скрыла морщины, увеличила губы и перенесла жир из живота в область под глазами, чтобы скрыть синяки.

Кейт Спайсер в 2016 году / Фото: dailymail.co.uk

"В течение следующего десятилетия мой режим ухода был таким же, как и раньше, за исключением того, что теперь он включал ботокс и кожный наполнитель по цене, которая начиналась примерно с 700 фунтов стерлингов (830 долларов) в год и выросла до 4000 фунтов стерлингов (4700 долларов). Я шла к врачу за скромным количеством ботокса, а возвращалась с большим. Да, иногда результаты были ошеломляющими — слишком удивительными. Я была привлекательной. Но я не была похожей на себя", - призналась она.

2020 год / Фото: dailymail.co.uk

Три года назад она перестала красить волосы и позволила себе поседеть. А недавно Кейт совсем отказалась от уколов красоты. Женщина отметила, что хочет стареть "нормально" и не выглядеть инопланетянином в свои 70.

2023 год / Фото: dailymail.co.uk

"Седые волосы и отсутствие ботокса означает, что я определенно выгляжу старше. Теперь, когда я иду в паб со своими подругами, я знаю, что гораздо невкуснее, чем многие из них, с их более тщательно подобранными лицами и полированными волосами. Мне сказали, что нет ничего плохого в том, чтобы просто хотеть выглядеть наилучшим образом. Но остается вопрос: отличается ли ваш внешний вид от того, кем вы есть на самом деле?" – поделилась она.

Напомним, ботокс, филеры и косметическая хирургия являются одними из самых популярных способов замедления нежелательных признаков старения. Но врач Асия Маула поделилась своими советами о том, как сохранить молодость, не ложась под нож хирурга.

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