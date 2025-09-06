16 лет на больничном: учительница получила миллион евро и еще подала в суд

Учительница / © Freepik

В Германии учительница, которая находится на больничном с 2009 года, получая при этом полную зарплату, подала в суд на своего работодателя после того, как ее попросили пройти медицинское обследование для подтверждения ее состояния.

Об этом пишет Oddity Central.

Неназванная учительница подала в суд на своего работодателя после того, как тот начал обжаловать ее необычно долгое отсутствие на рабочем месте и попросил пройти медицинское освидетельствование. Учительница находилась на больничном в течение 16 лет, в течение которых она не выполняла свои обязанности в профессиональном колледже в Везеле, но продолжала получать полную заработную плату.

Согласно немецкому законодательству, учителя относятся к категории «beamte» или государственным служащим и пользуются определенными привилегиями, в том числе получают полную заработную плату, находясь на бессрочном больничном отпуске. Только в этом конкретном случае работодатель женщины недавно попросил подтвердить состояние ее здоровья и попросил ее пройти медицинское освидетельствование.

По данным немецкой газеты Die Welt, учителя в Северном Рейне-Вестфалии могут зарабатывать до 6174 евро в месяц, что свидетельствует о том, что учитель зарабатывает около 72000 евро в год, что за 16 лет составляет колоссальный миллион евро, пока он находится на больничном.

Необычная проблема оказалась в начале этого года после смены руководства школы. Во время внутреннего аудита, проведенного школьным надзорным органом, было обнаружено, что она ежемесячно подавала медицинские справки, но ее состояние не оценивалось медицинским экспертом.

Вместо того чтобы пройти медицинское освидетельствование, учительница подала в суд на своего работодателя, но ее иск был отклонен немецким судом, который назвал ее ситуацию «действительно непонятной». Суд постановил, что ее работодатель имеет полное право требовать доказательства болезни с опозданием и обязал ее покрыть 2 500 евро судебных издержек.

Согласно немецкому законодательству, учителей, которые находятся на больничном, нельзя заменить, но этот конкретный случай вызвал возмущение на национальном уровне, особенно потому, что женщина, о которой идет речь, не только получала полную зарплату в течение 16 лет, не отработав ни одного рабочего дня, но и якобы запустила медицинский стартап. Это серьезное нарушение законодательства, и учительница рискует потерять статус государственного служащего, а также зарплату и пенсионные выплаты.

Юрист Ральф Дельгманн рассказал изданию The Munich Eye, что результат этого необычного дела зависит от результатов медицинской экспертизы, но он ожидает, что учительнице не придется возвращать никакие выплаты, полученные во время ее 16-летнего больничного, поскольку ни одному эксперту будет практически невозможно доказать, что она не болела в течение этого периода.

