- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 1088
- Время на прочтение
- 2 мин
16-летний парень пять лет «живет в пруду»: что заставляет его часами сидеть в воде (видео)
16-летний Икбал Шейх часами проводит время в пруду, ведь вода помогает ослабить мучительное жжение кожи. Несмотря на многолетние поиски, точного диагноза у мальчика до сих пор нет.
Купание стало для 16-летнего жителя Индии Икбала Шейха единственным способом хотя бы ненадолго избавиться от сильного жжения кожи. Подросток может часами оставаться в прохладной воде, тогда как медики уже несколько лет не могут выяснить, что именно вызывает его состояние.
Об этом сообщило издание LADBible.
Икбал жив в Муршидабаде, что в штате Западная Бенгалия. Проблемы со здоровьем у мальчика продолжаются уже около пяти лет. Семья пыталась найти причину болей и обращалась за помощью в различные больницы. Икбала также водили к целителям, однако определить заболевание и добиться улучшения его состояния не удалось.
Впоследствии мальчик заметил, что прохладная вода смягчает жжение. Из-за этого пруд фактически стал местом, где он проводит значительную часть дня. На кадрах, которые разошлись по соцсетям, Икбал сидит в воде, оставив над поверхностью лишь часть тела, и даже ест там.
Именно резонанс в Сети может помочь семье сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Историей заинтересовался Анант Амбани — сын индийского миллиардера Мукеша Амбани. По сообщениям СМИ, он присоединился к организации поездки подростка в Мумбаи, где Икбал должен пройти специализированное обследование.
Медикам предстоит выяснить причину многолетнего жжения и после обследований определить, какая помощь требуется пациенту.
Пока точного диагноза нет, среди возможных объяснений симптомов называют эритромелалгию. Это редкое состояние, при котором человек может испытывать жгучую боль и жар, а кожа — краснеть. По информации британской Национальной службы здравоохранения (NHS), чаще всего такие проявления возникают в стопах, но могут затрагивать и другие части тела.
Причина эритромелалгии не всегда известна. В отдельных случаях она может быть связана с наследственными генетическими изменениями, а симптомы могут обостряться под воздействием факторов, повышающих температуру тела.
Впрочем, в случае с Икбалом эритромелалгия остается лишь предположением. Что на самом деле вызвало его состояние, должны установить врачи после тщательного обследования.
Напомним, что 33-летняя Марта Келли, за которой в соцсетях следили сотни тысяч человек, умерла вскоре после пластической операции «три в одном».