16-летний парень пять лет «живет в пруду»: что заставляет его часами сидеть в воде (видео)

16-летний парень уже пять лет живёт в пруду из-за загадочной болезни / © pixabay.com

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Купание стало для 16-летнего жителя Индии Икбала Шейха единственным способом хотя бы ненадолго избавиться от сильного жжения кожи. Подросток может часами оставаться в прохладной воде, тогда как медики уже несколько лет не могут выяснить, что именно вызывает его состояние.

Об этом сообщило издание LADBible.

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Икбал жив в Муршидабаде, что в штате Западная Бенгалия. Проблемы со здоровьем у мальчика продолжаются уже около пяти лет. Семья пыталась найти причину болей и обращалась за помощью в различные больницы. Икбала также водили к целителям, однако определить заболевание и добиться улучшения его состояния не удалось.

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Впоследствии мальчик заметил, что прохладная вода смягчает жжение. Из-за этого пруд фактически стал местом, где он проводит значительную часть дня. На кадрах, которые разошлись по соцсетям, Икбал сидит в воде, оставив над поверхностью лишь часть тела, и даже ест там.

Именно резонанс в Сети может помочь семье сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Историей заинтересовался Анант Амбани — сын индийского миллиардера Мукеша Амбани. По сообщениям СМИ, он присоединился к организации поездки подростка в Мумбаи, где Икбал должен пройти специализированное обследование.

Медикам предстоит выяснить причину многолетнего жжения и после обследований определить, какая помощь требуется пациенту.

Пока точного диагноза нет, среди возможных объяснений симптомов называют эритромелалгию. Это редкое состояние, при котором человек может испытывать жгучую боль и жар, а кожа — краснеть. По информации британской Национальной службы здравоохранения (NHS), чаще всего такие проявления возникают в стопах, но могут затрагивать и другие части тела.

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Причина эритромелалгии не всегда известна. В отдельных случаях она может быть связана с наследственными генетическими изменениями, а симптомы могут обостряться под воздействием факторов, повышающих температуру тела.

Впрочем, в случае с Икбалом эритромелалгия остается лишь предположением. Что на самом деле вызвало его состояние, должны установить врачи после тщательного обследования.

Напомним, что 33-летняя Марта Келли, за которой в соцсетях следили сотни тысяч человек, умерла вскоре после пластической операции «три в одном».

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