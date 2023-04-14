160-килограммовый мужчина в отеле давил животом свою любимую: как все закончилось

В Болтоне, Большой Манчестер в Британии, 160-килограммовый мужчина животом давил свою 32-летнюю девушку. Он чуть не убил потерпевшую.

Об этом пишет www.mirror.co.uk.

Инцидент произошел, когда пара отдыхала в гостиничном номере. Они были нетрезвы. В ходе конфликта 40-летний Шон Меллин набросился на 32-летнюю Шарлотту Марсден. Он прижал ее своим животом к полу, избивал кулаками и ногами. Женщина поэтому назвала его "демоном с большим животом".

"Я не могла дышать, когда он был на мне. У меня было видение, что я лежу мертвая на кровати в одной розовой кофте. Я думала, что. Он был похож на монстра, на демона. Я не могла дышать. Я могла только молить глазами, чтобы он остановился. Я думала, что умру. Он успокоился только тогда, когда я начала с ним ласково разговаривать. Когда меня тошнило в туалете, он сказал: "Ты притворяешься, ты долбанная лживая с**а", — вспоминает Шарлотта.

Фото: mirror.co.uk

Обвинитель Марк Притчард добавил, что в начале знакомства с женщиной мужчина ей показался адекватным, однако впоследствии все изменилось. После того, как женщина вырвалась из-под тяжести его тела, он угрожал ее убить.

"Позже, когда пара заснула, заявительница проснулась и попыталась собрать свою одежду, чтобы убежать, но не смогла ее найти. Когда подсудимый проснулся, заявительница сделала вид, что идет в туалет. Подсудимый попытался схватить ее, но не смог, она села на унитаз и сделала вид, что писает: стоя у двери, подсудимый закричал: "Где твоя пися?" Я тебя убью, если ты не пописаешь. Затем он набросился на нее и разбил голову об заднюю стенку унитаза", — сказал обвинитель.

Впоследствии женщина выбежала из гостиничного номера, прикрываясь полотенцем и заявила в полицию.

Сначала подозреваемый отказывался признавать свою вину, однако на суде все же признался в насилии. Судья Имран Шафи подверг критике поведение мужчины.

"Вы не обнаружили ни раскаяния, ни заботы о своей тогдашней партнерше, даже обвинили ее в том, что она притворилась больной после того, как вы ее задушили. Ваше поведение в тот день было за чертой позорной, вы унижали, издевались и жестоко обращались с своей партнёршей. Вам нравилось унижать и причинять ей боль, вы были явно сильнее ее", — сказал он.

Суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы и запретил ему приближаться к потерпевшей.

Напомним, женщина полностью удалила себе грудь и показала, как выглядит.

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