17 лет инъекций загара: мужчина показал, как препарат изменил его тело и испугал врачей (фото)

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Мужчина, почти два десятилетия использовавший нерегулируемый препарат Меланотан II для достижения интенсивного загара, опубликовал в соцсетях фотографии «до» и «после».

Его трансформация повергла в шок пользователей, однако медики предупреждают: за такими результатами могут скрываться серьезные риски для здоровья.

Имя мужчины не разглашается. В сообщениях на Reddit он рассказал, что стремился к максимально темному оттенку кожи и использовал для этого вещество, которое эксперты неоднократно называли опасным.

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Что такое Меланотан II и почему он популярен

Меланотан II – это синтетический пептид, имитирующий действие природного гормона, влияющего на пигментацию кожи. Его часто называют «препаратом Барби» из-за эффекта быстрого загара.

Вещество обычно продается в виде назального спрея, однако некоторые пользователи вводят его инъекционно. Препарат стимулирует выработку меланина, из-за чего кожа темнеет.

В то же время его продажа и распространение незаконны. Специалисты отмечают, что средство не прошло полноценных клинических испытаний и не является безопасным для использования.

17 лет экспериментов и «фаза нагрузки»

В своих публикациях мужчина утверждал, что пользуется Меланотаном II примерно 17 лет. Он также описывал собственную схему приема, которую называл «фазой нагрузки», необходимой для адаптации организма.

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По его словам, первые результаты появляются только через две недели, после чего влияние солнечного света дает более заметный эффект. В то же время, он признавал, что препарат не защищает от ультрафиолета.

"Он никак не защищает вас от солнца, а лишь побуждает организм производить больше меланина", - писал он.

Он также советовал внимательно следить за родинками, поскольку на фоне более темной кожи изменения могут быть менее заметными.

Побочные эффекты, о которых он рассказал сам

Несмотря на длительное использование мужчина признавал наличие побочных эффектов. Среди них – снижение аппетита и другие нетипичные ощущения после инъекций.

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В одном из сообщений он описал странный эффект: «Самое удивительное, что очень приятно растягиваться, как после пробуждения… примерно через 1 час 30 минут после инъекции».

Что говорят врачи

Медицинские эксперты предостерегают, что использование Меланотан II может быть опасным. Врач общей практики доктор Дональд Грант отмечает, что препарат не имеет официального одобрения и не проходил достаточных проверок, передает LADbible.

"Существует немало рисков, связанных с Меланотаном II... люди часто не знают, что именно они вводят в свой организм", - пояснил он.

По словам врача, возможные последствия содержат поражение почек, мышц, а также риск развития рака кожи из-за смены родинок.

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Пластический хирург Терри Даброу также отмечает, что вещество остается экспериментальным: «Он не безопасен и не вышел за пределы чисто экспериментальной стадии. Он не имеет лицензии, не регулируется и, по сути, незаконным».

Возможные риски Меланотана II

В исследованиях и медицинских осмотрах среди побочных эффектов называют:

тошноту

покраснение и приливы

головная боль

неравномерную пигментацию кожи

повышение либидо и длительные эрекции

смены родинок

в редких случаях - серьезные осложнения, включая поражение почек

Специалисты подчеркивают: даже если внешний эффект выглядит «ошеломляюще, долгосрочные последствия могут быть значительно опаснее.

Напомним, что на самом деле означают загадочные цифры SPF на вашем креме от солнца.

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