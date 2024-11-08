17-летней золотой рыбке впервые в истории удалили смертельную опухоль – фото

Ветеринарша спасла 17-летнюю золотую рыбку семьи после того, как у нее обнаружили смертельную опухоль.

Об этом сообщает New York Post.

Эмер О'Рейли провела "первую в своем роде" операцию по удалению новообразования из мордочки Мерлина.

Хозяева Мерлина обеспокоились своим любимцем-ветераном после того, как он не смог есть, а у его левого глаза появилась опухоль.

Мерлину дали общий наркоз, после чего ветеринар Эмер осторожно вырезала опухоль.

Она сказала: "Обеспокоенный владелец Мерлина боялся, что его придется усыпить, но мы предложили попытаться удалить нарост, который, как мы подозревали, был опухолью. Сама операция была достаточно простой, но это был наш первый случай применения общего наркоза для рыбы, что, безусловно, было сложной задачей. Сложность заключалась в том, чтобы ввести Мерлин в правильную плоскость анестезии, перемещая его в разные водяные ванны с разными уровнями анестетика, добавленного в воду. Такой тщательный подход в конце концов помог Мерлину уснуть, когда анестезирующая вода прошла через его жабры. Затем я принялась за вскрытие опухоли и удаление как можно большей ее части, а ветеринарная медсестра Сара Уайт постоянно следила за глубиной анестезии. Другая проблема заключалась в том, что опухоль охватывала достаточно большую площадь прикрепления к коже, поэтому мы не смогли удалить ее полностью. Это значит, что со временем она, скорее всего, снова вырастет, но его хозяева рады, что Мерлина не пришлось усыплять, и теперь он снова может нормально есть. Сразу после операции Мерлина поместили в восстановительную ванну примерно на 30 минут. Он хорошо поправился и вскоре начал нормально плавать, а его владелец позже сообщил, что он быстро вернулся к нормальной жизни и начал есть в тот же вечер. Мы все были ошеломлены тем, насколько хорошо Мерлин чувствует себя для своего возраста, и радуемся, что операция завершилась так хорошо".

Золотой рыбке удалили смертельную опухоль / Фото: MyVet

Золотой рыбке удалили смертельную опухоль / Фото: MyVet

Рыба-долгожитель является домашним любимцем, который живет с владелицей Эйлин Линч в Каслбаре и которого любят ее дети и внуки. Внучка Шивон Линч сказала: "Мы все были озабочены, когда опухоль на голове Мерлина привела к тому, что он не смог нормально видеть. Он не мог видеть свою еду или добраться до нее на дне аквариума, потому что наросты всегда мешали ему. Мы боялись , что это был рак из-за его возраста, и очень беспокоились за него, ведь он у нас уже так долго. Мы не были уверены, можно ли оперировать золотую рыбку, поэтому не знали, какие есть варианты лечения, и почувствовали облегчение, когда узнали, что можно сделать, чтобы помочь. Он был нашим домашним любимцем так долго, что было бы неправильно не сделать ничего, чтобы попробовать ему помочь. Мерлин гораздо счастливее теперь, когда он снова может нормально видеть. Он настоящий герой. Он подплывает к стеклу, когда видит, что кто-то заходит в комнату, и это почти так, словно он разговаривает с вами. плавает в своем аквариуме".

Золотой рыбке удалили смертельную опухоль / Фото: MyVet

Напомним, из-за рака мужчине отрезали часть пениса. Он рассказал, как это повлияло на его половую жизнь.

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