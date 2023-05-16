17-летний парень получит три диплома о высшем образовании: как ему это удалось

Подросток Тристан Андраде намерен получить аттестат о среднем образовании вместе со степенью младшего специалиста в области искусственного интеллекта, информатики и математики в Аризоне, США.

Об этом пишет mirror.co.uk.

17-летний ученик начал посещать курсы колледжа, когда он был в шестом классе, и к тому времени, когда он был в восьмом классе, он уже поступил в общественный колледж Эстрелла-Маунтин в Аризоне как студент двойного зачисления.

Парень посещал как онлайн, так и очные занятия в колледже во время прохождения домашней школьной программы.

Тристан Андраде / Фото: mirror.co.uk

В интервью Good Morning America Тристан сказал: "Это потрясающе. Я работал до этого момента всю свою жизнь, и это очень много значит для меня, потому что это знаменует собой начало новой главы моего пути".

Достижения школьника не обошлись без поддержки, и он благодарит свою семью и сотрудников колледжа за их помощь на этом пути.

Его отец, Мейнард Андраде, сказал в интервью 12 News: "Я просто ошеломлен тем, что он смог сделать все это в то время, когда большинство людей даже не закончили среднюю школу. Они просто думают о том, в какие колледжи поступить" .

Теперь Тристан надеется вдохновить других пойти по его стопам. Он рекомендует учащимся, желающим двойного зачисления, наладить связи и как можно больше учиться у других.

Следующим шагом Тристана будет поступление осенью в Университет штата Аризона, где он планирует специализироваться в области искусственного интеллекта и компьютерных наук.

Тристан Андраде / Фото: mirror.co.uk

Он намерен получить степень бакалавра и магистра по ускоренной программе 4+1.

В конце концов, Тристан надеется продолжить карьеру инженера по искусственному интеллекту, страсть, которая у него была с детства.

Напомним, британка прибегла к комплексу пластических операций "превращение мамы". Она уменьшила желудок, увеличила грудь, подтянула живот и показала фото до и после.

Читайте также: