17-летний парень женился на 71-летней женщине через 2 недели после встречи на похоронах — фото

Мужчина, который в 17 лет женился на 71-летней пенсионерке, отпраздновал с любимой 8 годовщину брака.

Об этом пишет The Sun.

Альмеда и Гэри Хардвик познакомились на похоронах сына женщины в 2015 году. Через две недели после встречи пара поженилась, несмотря на критику окружающих.

Свадьба пары / Фото: instagram.com/garyandalmeda

Их церемония обошлась всего в 137 фунтов стерлингов, и с тех пор они собрали легион поклонников благодаря тому, что поделились в Интернете своей любовью с разницей в возрасте.

Альмеда и Гэри Хардвик / Фото: instagram.com/garyandalmeda

Гэри рассказал о своих отношениях с 80-летней "куклой" Альмедой: "Прошло восемь лет, и с каждым днем я влюбляюсь все больше. Некоторые мужчины ищут целую вечность любовь, которую я нашел. Поэтому я буду стоять на своем".

Альмеда и Гэри Хардвик / Фото: instagram.com/garyandalmeda

Пара отпраздновала годовщину 26 октября.

"Что-то, что я считаю недооцененным и о чем мы недостаточно говорим, это чувство, когда каждое утро просыпаешься рядом со своей второй половинкой и понимаешь, что дом это не место, это чувство", — добавил он.

Альмеда и Гэри Хардвик / Фото: instagram.com/garyandalmeda

Интересно, но Альмеда не была самой старой любимой Гэри: он встречался с 77-летней женщиной.

"Альмеда настолько молода душой, что возраст нас никогда не беспокоит, мы никогда о нем не задумываемся. Я просто знаю, что Бог ответил на мои молитвы в тот день, когда она вошла в мою жизнь", — подчеркнул 25-летний мужчина.

Альмеда и Гэри Хардвик / Фото: instagram.com/garyandalmeda

Напомним, сводные брат и сестра поженились. Они рассказали историю своей любви и о реакции родителей.

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