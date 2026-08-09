18-летний парень потерял слух после четырех часов "концерта" насекомых

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18-летний парень из Китая временно потерял слух после того, как более четырех часов находился в лесу под влиянием громкого хора цикад.

Об этом пишет Oddity Central.

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Большинство людей воспринимают звуки природы как нечто безопасное и успокаивающее. Однако недавний случай в Китае показал, что длительное пребывание даже в среде может иметь неприятные последствия для слуха.

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18-летний парень по фамилии Ван отправился в поход в лес в городе Нинбо, провинция Чжэцзян. Там он несколько часов находился рядом с сотнями цикад, чьи громкие щелчковые звуки постепенно становились все сильнее.

Около полудня Ван заметил, что хор насекомых заметно усилился. Однако он не придал этому особого значения и остался в лесу до вечера.

Впоследствии парень стал чувствовать звон в ушах и неприятное чувство их заложенности. Когда цикады наконец-то замолчали, Ван понял, что ситуация серьезная: он не слышал ни пения птиц, ни даже звуков уведомлений на собственном телефоне.

Испугавшись, что может полностью потерять слух, парень немедленно обратился в больницу. После обследования медики обнаружили отек обоих ушей.

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Вану назначили препараты для уменьшения отека и посоветовали не менее 14 дней избегать громких звуков. К счастью, слух постепенно восстановился, и через две недели парень полностью поправился.

Медики отмечают, что этот случай не следует воспринимать как доказательство того, что какие-либо звуки природы опасны. Проблема состоит прежде всего в громкости и продолжительности воздействия.

«Многие люди ошибочно считают, что звуки природы безвредны для слуха», — объяснил Ли Цзи, старший врач отделения отоларингологии Первой дочерней больницы Университета Нинбо.

Цикады считаются одними из самых громких насекомых в мире. В то же время, одна цикада обычно не представляет серьезной угрозы для слуха: ее звуки редко превышают 70 децибелов.

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Однако совсем другая ситуация возникает, когда одновременно «поют» сотни насекомых. Хор цикад может создавать шум более 85 децибелов — уровень, при котором длительное воздействие может повреждать слух.

Врач объяснил, что причиной временного ухудшения слуха могут быть изменения в волосковых клетках внутреннего уха, которые реагируют на громкий звук.

«Волосковые клетки могут отекать из-за раздражения от громких звуков даже в течение относительно короткого времени. Обычно они восстанавливаются после избежания шумной среды и отдыха в течение 1-2 недель», – объяснил доктор Ли.

Однако специалист предупредил, что чрезмерное воздействие шума не всегда заканчивается временными симптомами.

«Однако, если волосковые клетки отмирают, они не могут регенерироваться. Возникающее вследствие этого нарушение слуха является постоянным и необратимым, что заставляет пациента полагаться на слуховые аппараты для слуховой поддержки».

Напомним, ученые выяснили, что считавший "ненужным" орган на самом деле может защищать от рака.

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