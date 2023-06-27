18-летняя девушка уменьшила бюст с седьмого до третьего размера: видео до и после

Американка, у которой была грудь седьмого размера, решила сделать пластическую операцию.

18-летняя Карли страдала от боли в спине и проблем с самооценкой из-за большого бюста.

Устав от этого, она легла под нож хирурга и уменьшила грудь до третьего размера.

На странице в TikTok она опубликовала видео, где показала разницу надев одинаковые наряды до и после операции. В частности, она позировала в бикини, топах с декольте и футболках.

"Прощай, грудь", — отметила она в подписи.

Она также признала, что ее изменение уверенности было "буквально безумным".

Пользователи заметили, что после пластики девушка выглядит гораздо счастливее. Об этом они написали в комментариях.

Лучшее, что я вижу, это то, насколько тебе стало легче

Ты выглядишь гораздо счастливее! Надеюсь, все прошло хорошо

Надеюсь, ты чувствуешь себя такой уверенной красавицей

Я вижу облегчение в твоих глазах

Напомним, супруги похудели на 45 кг и спасли свой брак. Пара полностью изменила свою жизнь.

Читайте также: