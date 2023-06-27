18-летняя девушка уменьшила бюст с седьмого до третьего размера: видео до и после

Она похвасталась результатом.
Американка, у которой была грудь седьмого размера, решила сделать пластическую операцию.
18-летняя Карли страдала от боли в спине и проблем с самооценкой из-за большого бюста.
Устав от этого, она легла под нож хирурга и уменьшила грудь до третьего размера.
На странице в TikTok она опубликовала видео, где показала разницу надев одинаковые наряды до и после операции. В частности, она позировала в бикини, топах с декольте и футболках.
@karsgobeepbeep Bye bye boobies и нам счастливы. Tiktok и am 18 do not take this down. #breastreduction #fyp #postopsurgery #fakebody #foryoupage ♬ drivers license x ocean eyes
"Прощай, грудь", — отметила она в подписи.
Она также признала, что ее изменение уверенности было "буквально безумным".
Пользователи заметили, что после пластики девушка выглядит гораздо счастливее. Об этом они написали в комментариях.
- Лучшее, что я вижу, это то, насколько тебе стало легче
- Ты выглядишь гораздо счастливее! Надеюсь, все прошло хорошо
- Надеюсь, ты чувствуешь себя такой уверенной красавицей
- Я вижу облегчение в твоих глазах
Напомним, супруги похудели на 45 кг и спасли свой брак. Пара полностью изменила свою жизнь.
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