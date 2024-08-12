19-летний парень побил мировой рекорд самого длинного времени без сна: сколько он продержался (фото)

Улицы у его дома были забиты полицейскими машинами и скорой помощью.

Австралиец побил мировой рекорд Гиннесса за самое длинное время без сна.

Об этом сообщает Daily Star.

19-летний YouTube-блогер Norme не спал в течение 12 дней. Все это время обеспокоенные поклонники звонили в полицию, чтобы проверить состояние его здоровья, тогда как администраторы социальных сетей осуществляли многочисленные блокировки платформ для создателя.

Когда он побил рекорд, продержавшись 264 часа и 24 минуты, Norme имел 9000 зрителей на Rumble, альтернативной платформе YouTube.

Norme / Фото: Norme is bac/Rumble

Ближе к концу 12 дней машины скорой помощи и полицейские машины выстроились вдоль улиц возле его дома, где парень соревновался, а друзья наблюдали за ним.

Norme / Фото: @NormeNorme/X

Предыдущий рекорд по отсутствию сна был установлен мужчиной по имени Рэнди Гарднер, который не спал 11 дней подряд, когда ему было 17 лет в 1964-м. По сообщениям, Рэнди испытывал галлюцинации и крайнюю растерянность при попытке, в то время как ученые документировали каждое его движение.

Norme / Фото: @NormeNorme/X

С тех пор, как Рэнди побил рекорд, было еще два человека, которые не спали более 400 часов — Макдональд и Морин Вестон, но Книга рекордов Гиннеса не признает этой попытки.

Все предыдущие попытки побить рекорд сопровождались наблюдением со стороны медицинских работников. Norme не спал, что вызвало опасения за его состояние.

Всего через 24 часа без сна у людей ухудшается координация и память. Увеличьте это до 36 часов, и ваше физическое здоровье начнет ухудшаться, а учащенное сердцебиение и повышенное давление будут заставлять организм поддерживать вас в тонусе.

По словам специалиста по здоровью доктора Дрерупа, после двух дней лишения сна организм начинает "отключаться". Ваши глаза не закрываются, и вы можете отдавать себе отчет в том, что происходит, но ваш мозг по сути отключается для "микросна" – до 15 секунд отдыха, когда ваше тело пытается компенсировать это.

Если бодрствовать дольше трех дней, у людей может начаться психоз. Пока что неизвестно, что почувствовал Norme, когда он побил рекорд, за исключением огромной радости, которую он и его друзья почувствовали, когда обогнали Рэнди.

Напомним, мужчина вырастил самый тяжелый баклажан в мире. Он в девять раз тяжелее футбольного мяча.

Читайте также: