19-летний парень шокировал врачей состоянием своих легких, выкуривая по два-три вейпа в неделю

Американец рассказал, как из-за вейпинга у него были серьезные проблемы со здоровьем.

Так, 19-летний Дрейвен Хэтфилд из Западной Вирджинии начал курить электронные сигареты, когда ему было 13. Из-за этого его легкие четырежды сжимались, сообщает ladbible.com.

В октябре в 2021 году его доставили в больницу после боли в груди и судорог. После осмотра врачами у парня диагностировали пневмоторакс, и он неделю находился в больнице. Через несколько месяцев, в феврале в 2022 году, у него произошел четвертый коллапс легкого, и ему пришлось перенести булектомию, чтобы удалить карманы из правого легкого.

Фото: ladbible.com

Дрейвен говорит, что это был самый болезненный опыт в его жизни, и что испытание оставило свой след.

"Это заставило меня осознать, насколько опасным может быть вейпинг. Врач сказал, что мои легкие выглядели так, будто я выкуривал по три пачки сигарет в день не менее 30 лет. Я был очень расстроен. Я думал, что вейпинг лучше курения, и я беспокоился о своем будущем. Я был очень напуган", — поделился он.

Дрейвен отметил, что начал курить, увидев, что другие люди его возраста это делают. Он быстро привык, выкуривая два-три вейпа в неделю.

Впервые ему стало плохо в 17 лет.

"Однажды я просто сидел, а потом вдруг у меня появилась боль в груди и судороги со всей стороны. Я пошел домой и лег спать, и мой сердечный ритм упал очень низко, и я пообещал бабушке, что поеду в больницу, и он упал до 40, и тогда я узнал, что у меня коллапс легкого. Я не подозревал, что это было и что случилось, я думал, что, возможно, я что-то не так вытащил. Мне пришлось ставить дренажную трубку примерно на полторы недели", – вспомнил он.

Теперь Дрейвен предупреждает других подростков об опасности вейпинга, с последствиями которых он живет до сих пор.

"Я до сих пор чувствую боль. Я никогда больше не прикоснусь к вейпу или сигаретам. Я уверен, что вейп причинил вред, мой специалист и пульмонолог также были уверены в этом", — добавил он.

Напомним, мужчину парализовало после того, как он высморкался и потерял сознание в своей ванной, ударившись шеей. Шансы на выздоровление у него маловероятны.

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