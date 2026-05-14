19-летний парень выжил после удара молнии и шокировал поступком

В США парень выжил после удара молнии, а уже через 10 часов после спасения отправился на рыбалку.

Об этом пишет KPTV.

Подросток из Техаса получил ряд тяжелых травм после того, как во время недавней рыбалки в него в живот попала молния.

По информации телеканала KPTV, 19-летний Хантер Вайч в субботу рыбачил вместе с матерью на водоеме в городе Джаспер, прислонившись к дереву.

Вайч рассказал журналистам, что помнит, как потерял сознание непосредственно перед тем, как его поразила молния, которая отбросила его к соседнему дереву, в результате чего он получил серьезные травмы.

«Удар будто проник сквозь мой живот, прошел вплоть до ноги и вышел через верхнюю часть стопы», — сказал он.

Вайч добавил, что после того, как он пришел в себя, он не чувствовал ног и не мог двигать ни правой стопой, ни всей правой ногой.

На теле Вайча видны ожоги, а также десятки следов на лице.

«В основном я чувствовал, как на меня сыпались обломки взорвавшегося дерева, и именно они покрыли мое лицо. В моей коже до сих пор застряли мелкие колючки и другие обломки, и они вошли глубоко», — рассказал подросток.

Пробыв в больнице всего 10 часов, он вернулся на следующий день после инцидента, чтобы снова пойти на рыбалку.

