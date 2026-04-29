19-летняя девушка 4 года ежедневно ходит в солярий: она шокировала изменением внешности (фото до и после)

Меган Блейн до и после увлечения солярием / © mirror.co.uk

В Великобритании 19-летняя девушка уже почти четыре года не может отказаться от солярия. Сейчас она начала замечать изменения на своей коже.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Подросток, которая уже в 16 лет стала зависимой от солярия, теперь опасается, что ей придется столкнуться с последствиями, заметив тревожные изменения на своей коже. 19-летняя Меган Блейн говорит, что наконец начинает осознавать риск развития рака кожи, но все еще не может отказаться от солярия.

Сначала она начала посещать солярий, чтобы поднять свою самооценку после многих лет издевательств, но теперь она называет это «компульсивным влечением», которое сейчас в значительной степени контролирует ее повседневную жизнь.

Увидев себя с более смуглой кожей — особенно в ярких цветах — она почувствовала уверенность, которой никогда раньше не испытывала. Но то, что поначалу было лишь стимулом, быстро превратилось в то, от чего она стала зависеть. В самый активный период Меган загорала каждый день, иногда по 30 минут за раз, часто сочетая это с инъекциями и кремами для загара, чтобы усилить эффект.

«Я не боялась и не переживала о рисках. Зависимость полностью овладела мной», — сказала Меган.

Со временем эта привычка перестала быть лишь вопросом внешнего вида и превратилась в нечто, в чем она испытывала физическую потребность.

«Дошло до того, что это начало влиять на все аспекты моей жизни. Я не пошла на собственный выпускной бал, потому что считала, что моя кожа недостаточно загорелая, и отказывалась от предложений работы, даже в сфере моделинга, — и все это потому, что, по моему мнению, я выглядела „недостаточно загорелой“, — рассказала она.

Прошло почти четыре года, и с каждым днем становится все труднее не обращать внимания на последствия. Меган говорит, что у нее по всему телу появилось много родинок, некоторые из которых изменили форму. И это начало ее беспокоить. Несмотря на это девушка до сих пор не решилась пройти медицинское обследование и хоть реже, но и в дальнейшем посещает солярий.

