19-летняя девушка в самолете захотела пересесть из-за внешности соседей: ей резко ответили

В США 19-летняя девушка летела из Лас-Вегаса в Нью-Йорк. Однако в самолете ей было тесно из-за соседей и она попросила ее пересадить, возмущенные люди заявили, что она унизила их своим поведением.

Об этом пишет nypost.com.

Неудобный инцидент произошел, когда подросток летел из Лас-Вегаса в Нью-Йорк.

"Мое место было средним, и оба человека рядом со мной были полными. У меня не было бы никаких проблем с этим в любой другой ситуации, но кресла в самолете очень малы, и ни один из моих соседей не смог удобно разместиться на своих местах", – говорит девушка.

Она рассказала, что ее соседи по креслу, казалось, завалились на нее бедрами и плечами "сверху" – что было особенно "неудобно", учитывая, что это был "очень длинный перелет". Приблизительно через час путешественница решила действовать.

"Я подошла к стюардессе и объяснила ей ситуацию так приватно и мягко, как только могла, и спросила, есть ли другие свободные места. Она нашла место за несколько рядов позади меня, на которое я смогла сесть. Достать сумку из-под сиденья передо мной и пересесть было достаточно неудобно, но полёт прошел хорошо", — добавила она.

Но когда подросток вышла из самолета, она увидела, что ее ждет соседка по сиденью – и пассажирка начала ее ругать.

"Она, по сути, сказала мне, что я поставила в неудобное положение ее и другого мужчину, и что путешествовать с большими размерами довольно трудно и без "людей, которые относятся к полноте, как к заразной болезни". Она также сказала, что я публично продемонстрировала всем, что пассажиры с большими размерами – это "неудобство", и открыла двери для фобии на авиарейсах", – говорит американка.

Девушка заметила, что не хотела показаться нечувствительной, но понимала, как ее могли воспринять – особенно после того, как "все на рейсе" видели ее поступок.

Напомним, в воскресенье, 11 июня, на борту самолета авиакомпании Turkish Airlines внезапно скончался 11-летний мальчик. Ему стало плохо, однако медики не смогли спасти ребенка.

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