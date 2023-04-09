19-летнюю девушку задержала полиция из-за извращенного секса: что она натворила (фото)

В США полиция задержала 19-летнюю девушку, занимавшуюся сексом с собаками. За издевательство над животными ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

19-летняя Дениз Фрейзер возле бабтистской церкви занялась сексом с немецкой овчаркой в Майрике, штат Миссисипи. Ее задержала полиция из-за издевательств над животными, ведь в телефоне девушки правоохранители обнаружили, что, похоже, она делала с еще двумя животными.

"За 17 лет моей работы в правоохранительных органах это — один из самых тревожных случаев, которые я когда-либо расследовал. В распоряжении JCSD есть несколько видеозаписей, которые настолько откровенны, что мы не имеем права обнародовать их или даже обсуждать их конкретное содержание", – сказал сержант Джей Ди Картер из Департамента шерифа округа Джонс.

Фото: dailystar.co.uk

Видео своего издевательства над животными девушка опубликовала в соцсетях, после чего в полицию обратился неравнодушный. В настоящее время подозреваемую задержали с возможностью выйти под залог. Девушке грозит до 10 лет лишения свободы. Животные, ставшие жертвами насилия, находятся в ветеринарной клинике.

Напомним, девушка поймала любимого за просмотром OnlyFans и отомстила ему.

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