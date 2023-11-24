199 людей под одной крышей: как живет самая большая семья в мире (фото)

В селе Бактаунг, расположенном в северо-восточном индийском штате Мизорам, проживает самая известная в мире семья: 199 человек, живущих под одной крышей в гигантском здании.

Об этом пишет The Straits Times.

У Пу Зиона было 38 жен, 89 детей и 36 внуков. Зиона умер в 2021 году в возрасте 76 лет из-за осложнений со здоровьем, вызванных гипертонией и диабетом, но его семья продолжает жить под одной крышей в ошеломляющем жилом комплексе, построенном на холмах Бактаунг.

Как живет самая большая в мире семья / Фото: Facebook

У некоторых из его сыновей появились собственные жены, у некоторых больше одной, а количество членов семьи сейчас достигает 199. Все они собираются в большой столовой своего дома дважды в день, чтобы поесть. Они делят все от ежедневной рабочей нагрузки до еды и финансов, и хотя каждый хочет продолжить наследие Пу, в самой большой семье в мире все меняется.

"Я — не мой папа! Он был избран Богом, но мы просто нормальные люди и не можем иметь несколько жен", — рассказал Рекорд, один из младших сынов Зионы.

Как живет самая большая в мире семья / Фото: Facebook

Другие члены семьи готовы отправить своих детей в места, где они могли бы получить лучшее образование и повысить свои шансы на успех в жизни, и сейчас в деревне строится еще один дом для растущей семьи, так что дни жизни под одной крышей сочтены. Тем не менее, новизна необычной семьи по-прежнему привлекает в отдаленное село Бактаунг большое количество туристов.

Пу Зиона возглавлял милинаристскую христианскую секту, известную как Чхуан Тар Кохран (Церковь нового поколения) в штате Мизорам, и многие считали его пророком и "избранным Богом". Таким образом, он практически не сталкивался с сопротивлением со стороны членов своей общины или своей семьи, когда продолжал брать новых жен. По крайней мере, местные семьи с радостью отдавали своих дочерей такому уважаемому человеку.

Как живет самая большая в мире семья / Фото: Facebook

Чхуан Тар Кохран поддерживает полигамию, и 2600 ее членов, большинство из которых живут в Бактаунге, верят в постапокалиптический "золотой век", во время которого они будут лишены божественного гнева и получат особые привилегии.

Даже спустя почти два года после его смерти наследие Пу Зионы ощущается в его общине. Его картины и нарисованные портреты до сих пор украшают дом его семьи, а исповедуемые им ценности продолжаются его потомками.

Содержать семью из 199 человек, а также накормить их и одеть – непростая задача. К счастью, в этом принимают участие все, будь то работа в одном из пяти семейных свинарников, где выращивают около 100 свиней для употребления в пищу мяса, или работа в полях, сажая разные культуры, или работая в одной из четырех семейных столярных мастерских и одной алюминиевой мастерской.

Как живет самая большая в мире семья / Фото: straitstimes.com

Два приема пищи в день – это монументальная задача, поскольку для этого нужно не менее 80 кг риса плюс множество других ингредиентов, которые готовятся в гигантских котлах, которые нужно мыть. Но это тоже общие задачи, поэтому никто не жалуется.

"Как люди, мы все сталкиваемся с трудностями и неурядицами, но наша семья имеет и более положительную сторону, поскольку мы огромная семья, которая поддерживает друг друга", — сказала одна из невесток Пу Зионы. "Когда мы болеем, мы поддерживаем друг друга".

Нунпарлиана, старший сын Зионы, осознает, что наследие многоженства в семье может умереть вместе с ним – у него две жены – но он по-прежнему надеется, что его большая семья останется единственной в течение длительного времени.

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