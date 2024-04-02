20 лет анализировал самых опасных преступников: эксперт рассказал, как распознать психопата

Он подчеркнул, на что следует обращать внимание.
Эксперт-психолог с многолетним опытом работы с известнейшими убийцами рассказал, как распознать психопата.
Об этом пишет Daily Mail.
Доктор Николас Кардарас поделился знаниями о том, на что следует обращать внимание, полученными в результате многолетнего общения с убийцами и заключенными, среди которых много детей. Его работа посвящена выяснению того, что именно толкает людей на акты насилия, некоторые из которых уносят жизни многих людей.
Во время своей работы он общался с печально известным Кори Джонсоном, увлеченным ИГИЛом и многими другими. В марте в 2018 году Кори зарезал своего друга и его мать, а также убил младшего брата друга во время ночлега. Николас рассказал о некоторых чертах психопатов и объяснил, на что следует обращать внимание в людях.
По словам доктора Кардараса, у психопатов "темный, акульий взгляд, мертвый взгляд". Он добавил: "Зачастую, если человек подвержен насилию, это пустота, это почти как мертвая рыба", без эмоций, без выражения.
Это, по его мнению, делает их похожими на тех, кто ищет "острых ощущений" – и в то время как большинство людей могут получить их от чего-то гораздо более обыденного и менее зловещего, психопаты могут искать их от причинения вреда.
Часто эта охота приводит к тому, что люди ищут насилие в Интернете или играют в видеоигры с экстремальным насилием.
Но эти вещи могут привести к тому, что люди становятся нечувствительными к тому, на что они смотрят, что приводит к растущей цепи потребности смотреть на более экстремальные материалы, чтобы успокоить зуд.
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Конечно, это не всеобщее правило. Для некоторых людей, страдающих психическими заболеваниями, вещи, на которые следует обращать внимание, могут быть совсем другими.
"Как правило, вы можете увидеть, есть ли у человека то, что мы называем навязчивыми голосами", — говорит он. "Его глаза будут дрожать, и он будет оглядываться вокруг, потому что видит и слышит то, чего не видите вы".
Напомним, ранее эксперт объяснила, почему некоторые женщины влюбляются в серийных убийц и жестоких психопатов. Некоторые женщины могут испытывать трепет, когда вступают в контакт с самыми опасными преступниками.
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