20-летний мужчина ежедневно выпивал два литра энергетика: что с ним произошло

Он рассказал о своих симптомах и лечении.
Британец ежедневно употреблял два литра энергетического напитка в течение двух лет и рассказал, что с ним произошло.
В Британском медицинском журнале Case Reports подробно рассказывается, как у 20-летнего мужчины возникли проблемы с сердцем после употребления большого количества жидкости в день, передает ladbible.com.
Врачи в Лондоне сообщили, что его перевели в реанимацию после того, как в течение четырех месяцев он чувствовал одышку, одышку в положении лежа и потерю веса.
Дальнейшие тесты также показали, что уроженец Лондона страдал от приступов несварения желудка, тремора и учащенного сердцебиения. Впрочем, он никогда не обращался за медицинской помощью.
По мнению авторов отчета, чрезмерная стимуляция симпатической нервной системы содержанием кофеина могла способствовать его симптомам, поскольку энергетические напитки могут повышать кровяное давление и вызвать нарушение сердечного ритма.
Пациент добавил, что его привычка даже мешала ему учиться и заставила его покинуть университет, поскольку он не мог сосредоточиться.
Британец сообщил врачам, что без энергетических напитков у него будут сильные мигрени, из-за чего ему будет трудно прекратить их употребление.
"В конце концов меня поместили в отделение интенсивной терапии", — вспоминает мужчина в отчете. "Этот опыт был чрезвычайно травмирующим по нескольким причинам. Во-первых, я страдал бредом, у меня были проблемы с памятью настолько, что я не мог вспомнить, почему я был в отделении интенсивной терапии. Во-вторых, мне постоянно было страшно, потому что я изо всех сил пытался двигаться или говорить, это в конце концов приводило к бессоннице, я часто не засыпал до раннего утра. Наконец, я часто расстраивался, когда не мог придумать слова, чтобы сказать, когда я чего-то хотел, и это часто приводило к тому, что меня переполняли такие эмоции, как тревога и депрессия".
При дальнейшем обследовании врачи обнаружили у пациента сердечную и почечную недостаточность.
Считалось, что почечная недостаточность вызвана отдельной проблемой со здоровьем. Однако врачи подозревают, что это связано с чрезмерным потреблением энергетических напитков.
Сначала медики думали, что пациенту потребуется комбинированная трансплантация сердца и почки, но его симптомы улучшились, как только он начал принимать лекарства и отказался от энергетических напитков.
"Я думаю, что должно быть больше осведомленности об энергетических напитках и влиянии их содержания. Я считаю, что они вызывают сильную зависимость и слишком доступны для маленьких детей", — подытожил пациент.
Напомним, ранее диетологи рассказали, как ежедневное, регулярное употребление газировки влияет на человеческий организм. Они советуют избегать газировки с подсластителями.
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