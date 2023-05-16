20-летний мужчина ежедневно выпивал два литра энергетика: что с ним произошло

Он рассказал о своих симптомах и лечении.

Британец ежедневно употреблял два литра энергетического напитка в течение двух лет и рассказал, что с ним произошло.

В Британском медицинском журнале Case Reports подробно рассказывается, как у 20-летнего мужчины возникли проблемы с сердцем после употребления большого количества жидкости в день, передает ladbible.com.

Врачи в Лондоне сообщили, что его перевели в реанимацию после того, как в течение четырех месяцев он чувствовал одышку, одышку в положении лежа и потерю веса.

Дальнейшие тесты также показали, что уроженец Лондона страдал от приступов несварения желудка, тремора и учащенного сердцебиения. Впрочем, он никогда не обращался за медицинской помощью.

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По мнению авторов отчета, чрезмерная стимуляция симпатической нервной системы содержанием кофеина могла способствовать его симптомам, поскольку энергетические напитки могут повышать кровяное давление и вызвать нарушение сердечного ритма.

Пациент добавил, что его привычка даже мешала ему учиться и заставила его покинуть университет, поскольку он не мог сосредоточиться.

Британец сообщил врачам, что без энергетических напитков у него будут сильные мигрени, из-за чего ему будет трудно прекратить их употребление.

"В конце концов меня поместили в отделение интенсивной терапии", — вспоминает мужчина в отчете. "Этот опыт был чрезвычайно травмирующим по нескольким причинам. Во-первых, я страдал бредом, у меня были проблемы с памятью настолько, что я не мог вспомнить, почему я был в отделении интенсивной терапии. Во-вторых, мне постоянно было страшно, потому что я изо всех сил пытался двигаться или говорить, это в конце концов приводило к бессоннице, я часто не засыпал до раннего утра. Наконец, я часто расстраивался, когда не мог придумать слова, чтобы сказать, когда я чего-то хотел, и это часто приводило к тому, что меня переполняли такие эмоции, как тревога и депрессия".

При дальнейшем обследовании врачи обнаружили у пациента сердечную и почечную недостаточность.

Считалось, что почечная недостаточность вызвана отдельной проблемой со здоровьем. Однако врачи подозревают, что это связано с чрезмерным потреблением энергетических напитков.

Сначала медики думали, что пациенту потребуется комбинированная трансплантация сердца и почки, но его симптомы улучшились, как только он начал принимать лекарства и отказался от энергетических напитков.

"Я думаю, что должно быть больше осведомленности об энергетических напитках и влиянии их содержания. Я считаю, что они вызывают сильную зависимость и слишком доступны для маленьких детей", — подытожил пациент.

Напомним, ранее диетологи рассказали, как ежедневное, регулярное употребление газировки влияет на человеческий организм. Они советуют избегать газировки с подсластителями.

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