20-летний сын подал в суд на собственную мать из-за комиксов: что произошло

20-летний тайванец так разозлился, что его пожилая мама без согласия выбросила его ценную коллекцию комиксов, что подал в суд и отказался примириться с ней.

Об этом пишет Oddity Central.

64-летняя женщина из города Чиаи попала в передрягу после того, как выбросила 32-томную коллекцию манги "Атака на Титана" своего младшего сына. Они жили вместе и женщине надоела коллекция комиксов сына, которая постоянно росла. Итак, когда она натолкнулась на его коллекцию манги "Атака на Титан" и определила, что тома немного увлажнились, она решила переделать их и освободить немного крайне необходимого пространства. Она даже не спросила сына, все ли хорошо, и когда он пришел домой и узнал, что его тома исчезли, он очень разозлился и в конце концов вызвал полицию на свою мать.

Обиженный сын подал жалобу на родного человека в местную полицию, а затем привлек ее в суд за то, что она уничтожила его личную собственность без его согласия. В суде 20-летний парень утверждал, что "Атака на Титана" – очень популярная манга, поэтому найти другую полную коллекцию будет крайне сложно, учитывая, что некоторые из 32 томов больше не печатаются и могут считаться коллекционными экземплярами.

С другой стороны, его мама утверждала, что некоторые тома манги отсырели, и они занимают много места, поэтому выбросить их из дома было оправдано. Однако она выразила желание примириться с сыном, но он не желал с ней разговаривать.

Инцидент произошел в феврале в этом году, но районный суд Чиаи только недавно вынес приговор по этому делу, оштрафовав мать на 5000 тайваньских долларов (160 долларов США) за повреждение имущества, приговор, который может быть заменен на общественные работы. Суд постановил, что ее неуважение к имущественным правам сына было ненадлежащим.

По сообщениям тайваньских СМИ, сын все еще не желает примириться со своей пожилой матерью.

Напомним, жена подала на развод после 40 дней брака из-за личной гигиены любимого. Он мылся максимум дважды в месяц.

Читайте также: