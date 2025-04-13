Пара держится за руки / © Freepik

Реклама

В Индии произошел курьезный инцидент — 20-летний жених сбежал со своей 40-летней будущей тещей всего за 9 дней до свадьбы.

Об этом пишет Oddity Central.

Рахул и Шивани, молодая пара из города Алигарх в штате Уттар-Прадеш должны были пожениться 16 апреля. Приглашения были разосланы, родственники подтвердили свое присутствие, но всего за 9 дней до великого дня жених испугался и исчез, но не сам, а с Анитой, 40-летней матерью своей будущей жены. Еще хуже, они также забрали сбережения пары, а также семейные сбережения Аниты, оставив Шивани и ее отца без копейки в кармане.

Реклама

В воскресенье, 6 апреля, Рахул ушел из дома, заявив, что собирается купить свадебную одежду. Позже в тот же вечер он позвонил отцу, чтобы сказать, что идет, и попросить его не искать. Приблизительно в то же время Шивани заметила, что ее мама и все их сбережения также исчезли, только 40-летняя женщина не оставила ни одного сообщения. Хотя и Шивани, и ее отец, Кумар, заметили необычные отношения между Рахулом и Анитой, никто ничего не сказал, не желая разрушать будущую свадьбу.

«Я должна была выйти замуж за Рахула 16 апреля, а моя мама сбежала с ним в воскресенье. Последние три-четыре месяца Рахул и моя мама много разговаривали по телефону», — рассказала Шивани индийским журналистам. «Моя мама взяла все наши деньги. Теперь она может делать, что хочет, нам безразлично. Все, что мы хотим, это, чтобы нам вернули деньги и драгоценности».

Рахул и Анита

Муж Аниты, Кумар, руководит бизнесом в Бенгалуру и большую часть времени находится в отъезде, но он тоже заметил, что Рахул больше разговаривал с его женой, чем со своей будущей женой. Однако он ничего не сказал, потому что приближался важный день, и он не хотел взбудоражить ситуацию. Он подал заявление об исчезновении людей в надежде, что полиция сможет разыскать Аниту и ее любовника.

«Я звонил Аните несколько раз, но она выключила телефон. Я звонил и мужчине, но он продолжал возражать, что она с ним», — рассказывает Кумар. «Через несколько часов он наконец сказал, что я уже 20 лет не даю покоя своей жене и что я должен забыть о ней».

«Этот мужчина не разговаривал с моей дочерью, но продолжал разговаривать с моей женой», — сказал отец Шивани. Я живу в Бенгалуру, чтобы вести свой бизнес. Я слышал, что за последние три месяца они разговаривали между собой по 22 часа в сутки. У меня возникли подозрения, но я ничего не сказал, потому что свадьба была не за горами. Анита уехала с мужчиной 6 апреля и забрала все наши деньги и драгоценности».

Напомним, невеста испортила свою пышную свадьбу, случайно приняв не те таблетки.