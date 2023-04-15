20-летняя девушка, которая ела восемь упаковок чипсов в день, похудела на 79 кг: как ей это удалось

20-летняя Молли Халл из Стоуна, графство Стаффордшир, Великобритания, от 10 лет страдавшая лишним весом, похудела на 79 килограммов. Ей в этом помогла операция по уменьшению желудка.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Молли Халл страдала от ожирения с 10 лет, часто съедая до восьми пакетиков чипсов в день. Она весила около 185 килограммов. Девушка 10 лет страдала из-за лишнего веса и боялась, что больше не сможет ходить. Поэтому она решилась на операцию. Для этого она уехала в Египет и там ей удалили 75% желудка.

Фото: mirror.co.uk

"Еда была моим основным делом. Я знала, что нужно что-то менять, потому что больше не могла покупать одежду в обычных магазинах и нуждалась в свободном времени на работе, потому что была очень истощена. Когда-то я думала, что окажусь в инвалидной коляске, но сейчас я чувствую себя гораздо здоровее. Раньше у меня был дефицит железа, тогда как сейчас у меня все хорошо со здоровьем", — вспоминает Молли.

Фото: mirror.co.uk

Девушка рассказала, что из-за лишнего веса, она страдала в подростковом возрасте, поскольку не могла себе купить модную одежду. Поэтому она решилась на операцию по уменьшению желудка и говорит, что это изменило ее жизнь, поскольку ей удалось похудеть на 79 килограммов.

Фото: mirror.co.uk

Напомним, в США женщина, которая весила 291 килограмм, похудела до 112 килограммов благодаря операции по уменьшению желудка. Она говорит, что это изменило ее жизнь к лучшему, а потому она продолжает худеть.

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